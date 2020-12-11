У авторов скандального учебника спросили, как в нем появились российские военные
После скандала со школьным учебником для 10 класса «Защита Отечества» будет назначены экспертиза экипировки и оружия, изображенных на фотографии, чтобы выяснить, являются ли они российскими. Об этом информирует пресс-служба Минобразования.
Сообщается, что учебник издан в 2018 году и прошел конкурсный отбор.
«Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейского экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет
Министерство образования и науки Украины заявило, что окончательную оценку по экипировке и оружию, изображенным на фотографии, дадут эксперты по вооруженному обеспечению ВСУ.
Ранее в украинском учебнике истории оказалось фото Киану Ривза.454
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