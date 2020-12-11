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Украина

У авторов скандального учебника спросили, как в нем появились российские военные

19:36 11 декабря 2020
Учебник

После скандала со школьным учебником для 10 класса «Защита Отечества» будет назначены экспертиза экипировки и оружия, изображенных на фотографии, чтобы выяснить, являются ли они российскими. Об этом информирует пресс-служба Минобразования.

Сообщается, что учебник издан в 2018 году и прошел конкурсный отбор.

«Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейского экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т. д.). Экипировка только начинала массово поступать в ВСУ, в том числе с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировки бойцов ВСУ», — дал пояснения коллектив авторов учебника.

Министерство образования и науки Украины заявило, что окончательную оценку по экипировке и оружию, изображенным на фотографии, дадут эксперты по вооруженному обеспечению ВСУ.

Ранее в украинском учебнике истории оказалось фото Киану Ривза.

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