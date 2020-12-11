Бутусов поставил Арестовича в неудобное положение вопросом о Зеленском

Журналист Юрий Бутусов сумел смутить советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. В эфире политшоу «Народ против» Бутусов спросил собеседника, по-прежнему ли тот презрительно относится к избирателям Владимира Зеленского.

«У меня только один вопрос. Я читал ваш пост от 31 марта 2020 года… Вы назвали избирателей, голосовавших за Зеленского, „дол…ми“. Ваша позиция изменилась?» — спросил Бутусов, намекая, что с тех пор Арестович получил высокую должность в президентской канцелярии.

Арестович был вынужден оправдываться, что разделяет персональное и служебное. «Если персонально, то я могу сказать, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда мне кажутся этими „дол…ми“. А как официальное лицо, я не могу называть ни одного гражданина Украины плохими словами», — заявил он.



Напомним, Алексей Арестович в октябре был назначен спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, а с 1 декабря стал еще внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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