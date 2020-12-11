В Гааге готовы расследовать военные преступления России на Донбассе и в Крыму

Международный уголовный суд в Гааге принял историческое решение, сообщает МИД Украины. Изучив собранные Украиной материалы о военных преступления России на Донбассе и в Крыму, международные прокуроры решили, что дело имеет перспективу, есть основания для официального расследования.

«Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов на встрече с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсуда уточнил, что Украина за время вооруженного конфликта на Донбассе зафиксировала более 20 тыс. уголовных преступлений.

«Почти семь лет вооруженной агрессии доказали, что исключительно усилий на национальном уровне недостаточно, ведь у следственных органов и прокуратуры отсутствует доступ к оккупированным территориям, а следовательно, и исключена проведения следственных действий, допросов жертв и свидетелей преступлений по горячим следам… Военные преступники скрываются от правосудия на оккупированных территориях Крыма и Донбасса или в РФ, а страна-оккупант игнорирует все наши запросы», — отметил Мамедов.

Напомним, Украина обратилась в Международный уголовный суд еще в 2015 году. Украинская сторона настаивает, что на Донбассе и в Крыму Россия совершила военные преступления и преступления против человечности.

Фото InternationalCriminalCourt/Facebook

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