В Киеве после реставрации открыли церковь, где собиралась венчаться Проня Прокоповна и Голохвастов

В знаменитой Андреевской церкви в Киеве завершена масштабная реставрация. Как сообщает Минкультуры, мастерам удалось успеть ко Дню Святого апостола Андрея Первозванного. Вечером 12 декабря в храме состоится торжественный концерт по поводу открытия. Утренняя служба 13 декабря также пока пройдет онлайн, а с 15 декабря Андреевская церковь снова будет принимать посетителей.

Реставрация здания длилась 11 лет. Пять последних лет музей «Андреевская церковь» стоял закрытым. После укрепления насыпи под церковью и обновления фасадов реставраторы приступили к самому важному этапу работы: приведению интерьеров в соответствие с замыслами архитектора и восстановлению уникального иконостаса.

Была очищена лепнина, отшлифован пол, а стены были выкрашены в аутентичный оттенок, использовавшийся в XVIII веке. Также внутри здания полностью заменили системы освещения и отопления.

Андреевский собор будет единственным в мире зданием, сохранившим интерьер дворцовой церкви авторства Франческо Растрелли. В этом году отмечается 320-летие со дня рождения архитектора, потому отреставрированный храм станет поводом еще раз почтить талант гениального мастера.

«На открытии никаких шедевров в стиле „картофельной Мадонны“ не обнаружено, — заверила команда музея „Андреевская церковь“. Поэтому благодарим за мастерскую кропотливую работу и приглашаем в музей!».

Возведенная в середине XVIII века Андреевская церковь считается одним из символов старого Киева. Здание используется как музей (часть музея-заповедника «София Киевская»), как зал камерной музыки и как культовое сооружение. С 2018 года право на безвозмездное пользование храмом передано представительству Вселенского патриархата.

Фото Вадим Кириленко/Facebook, MKIPUkraine/Facebook, Олександр Ткаченко/Facebook



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