Люди Януковича пытаются «кинуть» международных инвесторов рынка «Столичный» — расследование «Прямого»

Люди из окружения беглого президента Януковича, причастные к перестрелке в Броварах, до сих пор контролируют рынок «Столичный». Они взяли аванс на продажу большей части рынка у международного инвестора и отказались выполнять свои обязательства. Об этом говорится в журналистском расследовании телеканала «Прямий».

По данным журналистов, еще в начале 2020 года украинско-литовская компания Stolitsa Group (SG) достигла договоренности о выкупе доли более 70% рынка «Столичный» у бенефициарного владельца предприятия Александра Стельмаха. Самого Стельмаха журналисты называют номинальным владельцем активов одного из ближайших соратников Януковича Юрия Иванющенко.

«Перед достижением договоренностей о покупке, компания разработала план финансового оздоровления предприятия, ведь оно имело немалые долговые обязательства. Так в феврале 2020 года у „Столичного“ была задолженность перед кредиторами в размере 235 млн грн., а в марте 2020-го она выросла уже до 412 млн грн», — говорится в расследовании.

По состоянию на сегодня соглашение уже должно былаюо быть полностью завершено, но ничего подобного не произошло. По словам руководителя группы компаний SG Эдуарда Соколовского, у его группы компаний до сих пор нет никакой информации о нынешней операционной деятельности предприятия.

«Зато после получения аванса текущие владельцы рынка полностью сменили руководство и назначили его директором Рустема Абдукадырова. Именно имя Абдукадырова и упоминалось весной в СМИ как куратора группы рэкетиров, которые устроили перестрелку в Броварах», — говорится в расследовании «Прямого».

Как сообщают авторы расследования, источники также якобы связывают Абдукадырова с криминальным авторитетом из Донбасса Арменом Саркисяном, более известным как Армен Горловский, который во времена правления президента Януковича якобы был замешан в преступных схемах Юрия Иванющенко.

Сам господин Стельмах не выходит на контакт со СМИ. Журналистам не удалось с ним поговорить.

«Предположительно, его молчание может быть связано с тем, что он стал фигурантом уголовного производства по статье „мошенничество“ в связи с инкриминируемыми ему неоднократным обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им в соответствии с подписанными документами», — пишут журналисты «Прямого».

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