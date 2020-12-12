Администрация рынка «Столичный» обвинила владелицу StolitsaGrouр Молчанову в рейдерском захвате предприятия

В субботу, 12 декабря, администрация рынка «Столичный» заявила о готовящемся рейдерском захвате рынка «Столичный» владелицейStolitsaGrouр Владой Молчановой. Об этом говорится в официальном обращении администрации, опубликованном на официальной странице предприятия в Facebook.

«Сегодня, 12 декабря, в выходной день, в 8:00 утра «работники» Влады Молчановой (владелицы «Столица Групп») по сговору с «черным» нотариусом Барамия Н. (Киев, Дегтяревская 28, кв.62) изменили участника предприятия ООО «Аргарний маркетинговый центр», которому принадлежит 78,5% ООО «РСХП «Столичный». Итак, в ближайшее время Власть Молчанова готовит рейдерский захват рынка «Столичный», — говорится в заявлении администрации рынка.

Как пишет «Обозреватель», ранее фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке «Столичный», вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководителя ООО «Современные рыночные инновации"и владельца компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Как убеждены предприниматели, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками.

«Рынок принадлежит Александру Стельмаху через компанию „Аграрный маркетинговый центр“ (77,5% в уставном капитале). Также есть и миноритарные собственники („Современные рыночные инновации“ (связаны с Молчановой), „Урспецторг“, „Укртехника“)», — пишет «Обозреватель».

Суды между компаниями, которые связаны с Молчановой, и мажоритарными собственниками рынка «Столичный» продолжаются уже несколько месяцев. 8 декабря судья отказался наложить арест на имущественный комплекс, а уже 12 декабря, как утверждают предприниматели рынка, Молчанова с помощью нотариуса якобыпереоформила компанию ООО «Аграрный маркетинговый центр», которой принадлежит 78,5% рынка.

«Это якобы позволит ей рейдерски захватить целый комплекс», — говорится в расследовании «Обозревателя».

В частности, «Обозревателю» удалось связаться с нотариусом.

«Она заявила, что „никакого захвата нет“, а после сразу же отключила телефон. Также стоит отметить, что сегодня, согласно графику Барамии, у нее выходной», — сообщил «Обозреватель».

Как пишет «Обозреватель», Влада Молчановаявляется миноритарнымсобственникомрынка, при этом 77,5% предприятия принадлежит Александру Стельмаху.

«Несмотря на это, с 2011 по 2019 года Молчанова через своего директора Алексея Чумака самостоятельно управляла рынком», рассказал OBOZREVATEL замгендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский.

По словам Долгушевского, за это время мажоритарной собственник Стельмах не получил ни копейки дивидендов и решил сделать аудит, заменив руководство.

«Сейчас Молчанова пытается обанкротить рынок, чтобы затем купить его за копейки. Заставить мажоритарного акционера все-таки отойти, не заниматься рынком. Она хочет застроить участок, на котором сейчас расположен «Столичный», — считает Долгушевский.

Также OBOZREVATEL обращается к министру юстиции Денису Малюське с требованием проверить указанные в материале факты и в случае, если нотариус действительно незаконно сменила собственника предприятия, разобраться в нарушении и способствовать прозрачному расследованию дела.

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