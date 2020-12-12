27.98 / 28.17 33.73 / 34.11
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Новым мажоритарным владельцем рынка «Столичный» стал Евгений Горбач, — СМИ

20:03 12 декабря 2020
Столичный
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

11 декабря 2020 года новым мажоритарным владельцем рынка «Столичный"стал киевский предприниматель Евгений Горбач. Эту информацию Горбач подтвердил в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, в этот день он приобрел 70% ООО «Аграрный маркетинговый центр», которое, в свою очередь, является владельцем 77% ООО «РСГП «Столичный».

«В то же время Горбач опровергает сообщения о якобы рейдерской атаке на рынок «Столичный», — пишет «РБК-Украина».

Он также сообщил, по информации «РБК-Украина», о намерениях в ближайшее время встретиться с текущим руководством и арендаторами рынка «Столичный», чтобы избежать любых недоразумений, а также согласовать планы развития предприятия с другими акционерами.

По словам нового мажоритарного владельца рынка, он не будет предпринимать шагов, которые могли бы создать неудобства в работе предприятия и уверил в его стабильной работе в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Рынок «Столичный» — объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37 га.

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

Решение Ксении и неожиданный финал: самые яркие моменты восьмого выпуска «Холостячки»

Наташа Королева

"Жила с макакой и уехала в Африку": Наташу Королеву раскритиковали за странный "выход из зоны комфорта"

тина кароль

Тину Кароль раскритиковали за "странные формы"

Настоящий талант: сын Пугачевой и Галкина разучивает украинские народные песни

Способен, как Примадонна: Гарри Галкин талантливо исполняет украинские народные песни

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер