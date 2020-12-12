Новым мажоритарным владельцем рынка «Столичный» стал Евгений Горбач, — СМИ

11 декабря 2020 года новым мажоритарным владельцем рынка «Столичный"стал киевский предприниматель Евгений Горбач. Эту информацию Горбач подтвердил в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, в этот день он приобрел 70% ООО «Аграрный маркетинговый центр», которое, в свою очередь, является владельцем 77% ООО «РСГП «Столичный».

«В то же время Горбач опровергает сообщения о якобы рейдерской атаке на рынок «Столичный», — пишет «РБК-Украина».

Он также сообщил, по информации «РБК-Украина», о намерениях в ближайшее время встретиться с текущим руководством и арендаторами рынка «Столичный», чтобы избежать любых недоразумений, а также согласовать планы развития предприятия с другими акционерами.

По словам нового мажоритарного владельца рынка, он не будет предпринимать шагов, которые могли бы создать неудобства в работе предприятия и уверил в его стабильной работе в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Рынок «Столичный» — объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37 га.

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