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Украина

Кирилловка просит о помощи: удар стихии разрушил инфраструктуру курорта

21:22 12 декабря 2020
Кирилловка просит помощи: удар стихии разрушил инфраструктуру курорта

Популярный украинский курорт Кирилловка на побережьи Азовского моря страдает от многодневного шторма, который разрушает туристическую инфраструктуру. В Кирилловском сельском совете говорят о кризисной ситуации.

В особенности это касается баз отдыха и пляжей на косе Пересыпь и Федотовой косе. В настоящее время не работают даже установленные там веб-камеры. Возможно, их тоже смыло море.

Владельцы объектов обратились к властям за содействием — они просят хотя бы помочь в «отсыпке пляжей от моря, чтобы противодействовать подтоплению и разрушению инфраструктуры».

«Приазовский Нацпарк, на территории которого расположен курорт, выделит пострадавшим от стихии базам песчано-черепашковую смесь, чтобы насыпать „новый берег“» — отмечают в Кирилловском сельсовете.

Напомним, ранее после шторма на побережье Крыма море выбросило тысячи мертвых медуз. Крупные аурелии и корнероты, которые обычно жалят купальщиков во время туристического сезона, заполнили почти весь пляж в Мысовом.

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