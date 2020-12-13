«Сорвали шабаш»: с главной елки страны сняли скандальную шляпу

В Киеве с главной елки страны сняли верхушку, внешний вид которой так не понравился пользователям соцсетей. Фото процесса показал Александр Саган в Facebook.

Фотографии тут же начали комментировать активные пользователи.

«По крайней мере есть работа у людей. Уже хорошо», — написала Света Кузнецова.

«Украли шапку», — поиронизировал Виктор Остапец-Стрельбицкий.

А Светлана Зинчук и вовсе «выразила сожаление», что «шабаш» оказался сорван, а киевские ведьмы только начали к нему готовиться.

Нашлись среди комментаторов и те, кто начал проводить знаковые историко-политические параллели.

«Януковичу тоже нравились экзотические шапки, как и тем, кто эту на Рождественскую елку вместо Вифлиемской Звезды повесил», — написал Сергей Ткачук.

Напомним, убранство елки вызвало и недовольство священнослужителей.

Фото Александра Сагана в Facebook

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