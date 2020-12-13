Торжественно, но без верующих и прессы: в Андреевской церкви прошла первая служба после реставрации

В воскресенье, 13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Андреевской церкви в Киеве состоялось первое после реставрации торжественное богослужение. Об этом сообщил представитель Православной церкви Украины митрополит Евстратий Зоря.

Возглавил литургию представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил. Сослужили ему экзарх (посол) Вселенского патриарха Варфоломея в Украине епископ Команский Михаил (Анищенко) и архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

По информации Telegram-канала PavlovskyNews, сославшись на карантинные органичная, в церковь не допустили ни прессу, ни простых верующих. На праздничной службе, кроме представителей духовенства, присутствовали пятый президент Украины Петр Порошенко с женой, а также новый глава религиозного ведомства при секретариате Кабмина Андрей Юраш.

Предполагается, что Андреевская церковь откроется для массового посещения со вторника, 15 декабря.

Как известно, с 2018 года право на безвозмездное пользование храмом передано представительству Вселенского патриархата.

Андреевская церковь построена по проекту выдающегося архитектора Франческо Бартоломео Растрелли 258 лет назад.

На месте современного храма в начале XIII века была Крестовоздвиженская церковь. Согласно летописным преданиям, именно здесь апостол Андрей Первозванный воздвиг крест, предусмотрев появление большого города.



Фото facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

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