Очередной циклон подбросит Украине осадков- синоптик о погоде на 14 декабря

В понедельник, 14 декабря, в Украине ожидаются изморозь, дождь, местами ледяной дождь, а также мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Осадки наиболее вероятны на севере и в центральных областях. Местами они пройдут на западе и в Одесской области.

По словам синоптика, в большей части южных, восточных областей и на Днепропетровщине будет сухая погода, но с туманами.

В южной части страны и на востоке возможен сильный ветер. Температура воздуха будет около нуля — ночью до небольших «минусов», днем ​​до «плюсов».

В Киеве в понедельник мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Более серьезные осадки ночью и утром. Со второй половины дня осадки прекратятся, но гололед и гололедица остаются.

Напомним, непогода в Киеве началась вечером в пятницу 10 декабря. Тогда из-за ледяного дождя улицы столицы превратились в каток. Произошли десятки ДТП, много киевлян обратились в больницы с травмами.



ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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