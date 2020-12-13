Рынок «Столичный» переоформили на нового владельца, чтобы не выполнять обязательства перед инвесторами, — СМИ

Утром 12 декабря на Facebook-странице рынка «Столичный» появилось сообщение о якобы начале рейдерской атаки на предприятии. А уже вечером того же дня новый владелец рынка, киевский предприниматель Евгений Горбач, подтвердил переход под его контроль 54% доли рынка. Об этом пишет сайт УНН.

«Как известно, уже несколько месяцев существует конфликт между текущим бенефициаром предприятии Александром Стельмахом, которого СМИ также называют номинальным владельцем рынка в интересах Юрия Иванющенко, близкого соратника президента беглого Януковича и украинской-литовской компанией Stolitsa Group», — говорится в материале УНН.

Stolitsa Group в комментариях СМИ утверждает, что к началу 2020 года достигла соглашения о выкупе мажоритарной доли рынка у Александра Стельмаха, выдала соответствующий аванс, но продавец перестал выполнять свои обязательства.

«Иностранные инвесторы решили защищать свои права через юридические механизмы и уже 9 декабря появилась информация о вручении подозрения Стельмаху по статье «мошенничество», — говорится в материале.

Именно на этом этапе текущие владельцы рынка якобы решили переоформить конфликтную долю на нового владельца, чтобы вывести из-под удара Стельмаха и избежать выполнения своих обязательств перед Stolitsa Group.

В частности, как пишет УНН, интересы акционеров, связанных с бизнесменом Юрием Иванющенко, может представлять Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации президента времен Януковича.

Напомним, 12 декабря сайт «РБК-Украина» сообщил, что 70% ООО «Аграрный маркетинговый центр», которому принадлежит 77% в ООО «РСГП «Столичный» было переоформлено на Евгения Горбача, который якобы связан с фирмами Ивана Гранцева и Евгения Веничука, которых СМИ называют бизнес-партнерами Андрея Портнова.

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