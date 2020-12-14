Локдаун могут ввести раньше 8 января

Локдаун, который власти анонсировали на период с 8 по 25 января 2021 года, могут ввести и ранее обозначенных сроков.

Как сообщает «ВВС Украина», об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире канала «Украина 24». По его словам, это может произойти, если количество украинцев, подхвативших коронавирусную инфекцию, увеличится до 32−35 тысяч в день.

По его словам, когда обсуждали введение жестких карантинных мероприятий, сначала речь шла о том, что система может выдержать три тысячи одновременно выявленных заболеваний, а потом 10, 15 и 25 тысячах.

Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 14 декабря, коронавирусную инфекцию за минувшие сутки подтвердили у ли 6451 украинца. Правда, по сравнению с предыдущим днем, когда было зафиксировано 12811 новых случаев, ПЦР-тестирование было проведено у 20493 людей, а накануне тестов проводили в два раза больше. Наряду с этим фиксируется увеличение количества госпитализированных пациентов — с 10 по 12 декабря в больницы с тяжелыми симптомами попали почти 9 тысяч человек. А 13 декабря количество госпитализаций снова снизилась — в больницу попали 1895 человек.

Ранее Олег Немчинов объяснял, почему Кабмин остановился на послепраздничных датах локдауна — по его словам, карантин выходного дня позволил подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог с 20 тысяч заболевших в день до 32 тысяч.

Фото с Pixabay.

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