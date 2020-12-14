«Выдуманная болезнь»: «слуга народа» обескуражил заявлением о ковиде

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал COVID-19 «выдуманной болезнью» и усомнился в действенности вакцин против «короны».

Как передает «Украинская правда», об этом Камельчук заявил в эфире телеканала «Наш».

«Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19», — заявил народный депутат.

Юрий Камельчук, отметив, что сейчас называют нормальной эффективность вакцины в 70%, 50% или даже 30% случаях, поинтересовался, «что же лечит такая вакцина и не вредит ли она».

Напомним, что одесский бизнесмен Вадим Черный (владелец сгоревшего отеля «Токио-стар»), называвший коронавирусную инфекцию «выдумкой и аферой», подхватил COVID-19 и оказался в больнице. А в начале декабря он скончался в столичной «Феофании» от осложнений, вызванных «короной»

Фото Юрия Камельчука из социальных сетей.



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