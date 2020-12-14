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Украина

Зеленского увидели в танкисте на памятнике погибшим воинам ВСУ

10:54 14 декабря 2020
Памятный знак

На территории штаба командования Сухопутными войсками ВСУ открыли памятный знак с изображениями троих военнослужащих — в сети обратили внимание на сходство одного из них с президентом Владимиром Зеленским, что послужило поводом для очередного скандала в сети.

А Игорь Бигдан обратил внимание на то, что и двое других также могут иметь прототипы: «Внимательные читатели тут же обратили внимание, что воин слева похож на командующего Объединенными силами Сергея Наева, воин справа — на командующего Сухопутными войсками Александра Сирского».

На своей страничке в livejournal он разместил фотографии Зеленского, Сирского и Наева рядом с изображениями на памятном знаке и достаточно резко выразился по поводу такой версии мемориала. Впрочем, он не исключил, что сходство случайно и что в ВСУ есть иные прототипы: «Сейчас все, что требуется, чтобы погасить скандал — это предъявить миру оригинальных воинов, с которых делали стелу, а не тереть комментарии под постами. Хотя о чем это я…»

Напомним, что недавно в скандальную ситуацию попала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, неудачно прокомментировавшая заболевание президента коронавирусом. «Увы … Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья», — написала она в соцсетях и лишь со временем добавила фразу о положительном тесте.

Фото со странички Сухопутный войск ВСУ в соцсетях.

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