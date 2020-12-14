«Бывшие коммунисты и пророссийские апологеты»: Кравчук ответил на обвинения

Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, отреагировал на критику его действий и высказываний в связи с работой в ТКГ, которые не воспринимают некоторые украинцы.

«Есть разные украинцы. Есть украинцы по духу, которые судят о ситуации, исходя из любви к своей земле, которая является для них смыслом жизни. А есть украинцы, неприемлющие нынешнюю политическую, экономическую, социальную и гуманитарную государственную платформу, в том числе и усилия по восстановлению мира на Донбассе. Они ищут любые поводы, чтобы кого-то обвинять», — заявил он в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

Что же касается тех, кто говорит о солидном возрасте руководителя украинских переговорщиков, то Кравчук напомнил о своем предшественнике — Леониде Кучме, который моложе его на несколько лет: «Давайте рассуждать откровенно и объективно. До этого украинскую делегацию возглавлял президент Кучма. Он что, намного моложе меня?»

По его словам, высказывающиеся в его адрес — бывшие коммунисты и разные пророссийские апологеты: «Они не воспринимают меня. Даже если завтра я стану идеалом без единого пятнышка, они все равно будут его искать и что-то найдут. Поэтому к такой „критике“ отношусь очень спокойно. Я знаю, что происходит в Украине, знаю расстановку сил и знаю своих политических оппонентов. Но! Я никого никогда не оскорблял публично».

В ответ журналистка заметила, что собеседника критикуют не только люди в возрасте, но и годящиеся им во внуки люди — фронтовики и общественные деятели…

«Если бы я слушал всех и реагировал на все замечания, тогда мне в ТКГ нечего делать, я должен уйти. Но я слушаю большинство, слушаю логику жизни, подчиняюсь законам и нормам международного права. И я знаю, что, если мы продвинемся вперед и сделаем практические шаги к достижению мира, все тут же встанет на свои места», — отреагировал Леонид Кравчук.

Полный текст эксклюзивного интервью Леонида Кравчука о переговорах в рамках ТКГ, о том, есть ли у Украины «план Б», а также о действиях России, читайте на сайте «ФАКТОВ» .

Напомним, что недавно по поводу возраста Леонида Кравчука высказался сбежавший в Россию экс-премьер Николай Азаров, порассуждавший о здравомыслии первого президента страны.

Фото из Википедии.



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