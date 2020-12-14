«Жалею, что снял»: «автор» новогодней елки отреагировал на инцидент со шляпой

Снятие верхушки с главной елки в Киеве вызвало неоднозначную реакцию общественности — так, организатор проекта считает это решение ошибкой, сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Директор компании FalkUkraine Игорь Добруцкий заявил, что концепция «Сказочный лес» была интересной, но ее успели реализовать только наполовину. Из-за давления в соцсетях организаторам пришлось пойти на компромисс и снять верхушку.

«Жалею, что сняли. Половину работы обычно не показывают, и за половину работы не спрашивают… Время рассудит», — сказал Добруцкий.

С его мнением согласен экс-министр экономики Тимофей Милованов.

«Это очень красиво. И очень жаль, что шляпу снимут с елки в Киеве, потому что она не понравилась людям. Сложно ожидать инноваций в стране, где людям даже не нравится такая простая инновация как шляпу», — написал он в своем Facebook.

«А мне нравится. Почему не слушали тех, кому нравится? Надо было провести референдум», — прокомментировал один из пользователей.

В комментариях также развернулись дебаты по поводу украшения:

Напоминаем, украшение на новогодней елке подверглось критике со стороны представителей церкви.

Фото: Facebook Тимофея Милованова

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