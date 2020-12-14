С 19 декабря украинцы будут жить по новым правилам: что изменится

Несмотря на то что локдаун Кабмин решил объявить с 8 января 2021 года, с 19 декабря 2020 года на всей территории страны будут действовать новые ограничения.

Как сообщают в Кабинете министров, под запрет попадут:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы / класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д. , если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

, если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров; работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;

религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Ограничения, которые продолжают работать без изменений (запрещается):

пребывание в общественном транспорте и общественных местах без маски, а на улице — без документов, удостоверяющих личность;

самовольное оставление места изоляции или обсервации;

проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и несоблюдается дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимы для обеспечения работы органов власти);

работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в одном зале;

перевозки в пассажирском транспорте людей, если их больше, чем количество сидячих мест (кроме метро);

проведение дискотек, работа ночных клубов, заведений общественного питания и организации досуга;

размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;

работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не насенена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а у посетителей не правильно надеты средства индивидуальной защиты;

пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;

посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, лечении онкобольных, высокоспециализированной медпомощи и другой неотложной медпомощи);

работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров;

посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

пересечение КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными территориями ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);

посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

Напомним, что министр Кабинета министров Олег Немчинов не исключил, что локдаун могут объявить и до 8 января 2021 года — это может произойти, если количество украинцев, подхвативших коронавирусную инфекцию, увеличится до 32−35 тысяч в день.

Фото с Pixabay.

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