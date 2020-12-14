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Украина

Звонят и требуют решить вопросы: мошенники действуют от имени зама генпрокурора Мамедова

18:12 14 декабря 2020
Звонок

Мошенники развернули информационную кампанию по дискредитации заместителя генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова —— об этом его пресс-секретарь Наталья Непряхина сообщила в своем Facebook.

«Еще с пятницы от имени Гюндуза Мамедова поступают звонки на личные номера должностных лиц, в том числе и органов прокуратуры, а также журналистов. Причем дозвонщик идентифицирует лиц, обращается к ним по имени и отчеству», — написала Непряхина.

По ее словам, уже известно примерно о десяти звонках. При этом Гюндуз Мамедов находится с официальным визитом в Нидерландах.

Пресс-секретарь считает, что фейковая кампания активизировалась после объявления результатов работы департамента Офиса генерального прокурора, связанных с вооруженным конфликтом.

Напоминаем, Международный уголовный суд в Гааге принял историческое для Украины решение.

Фото: pixabay.com

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