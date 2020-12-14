Прокурор не видит необходимости вызывать в суд Богуслаева, так как он уже высказывался… на интернет-сайте

Скандал вокруг одного из крупнейших отечественных предприятий, на которое пытался законным путем прийти мощный иностранный инвестор, продолжается. В понедельник, 14 декабря, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя одного из собственников АО «Мотор Сич» на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 7 сентября 2017 об аресте акций предприятия.

В начале судебного заседания адвокаты передали суду и прокурору пояснения к апелляционной жалобе и разъяснили их суть.

— Проанализировав мировую судебную практику, мы пришли к выводу, что следователь не имеет права самостоятельно обращаться с ходатайством об аресте имущества третьего лица, которое не является подозреваемым по данному делу, — заявил адвокат Александр Максименко. — В своих пояснениях мы подчеркиваем, что следственный судья не имел права накладывать арест в данной ситуации, так как это компетенция исключительно прокурора. Также мы приводим решения других судов по схожим делам в виде выписки из реестра судебных решений.

Судья согласился принять к рассмотрению пояснения адвокатов, но поначалу отказался принимать материалы по уже существующей судебной практике. Однако своего коллегу поддержал другой адвокат.

«Я считают, что данные документы являются очень важными для рассмотрения данной апелляционной жалобы, — заявил адвокат одного из акционеров „Мотор Сичи“ Алексей Задоенко. — Поэтому прошу принять их к рассмотрению. В то же время в какой именно форме эти документы будут рассорены судом, то ли в зале суда, то ли в совещательной комнате, должен решить сам суд».

В результате суд принял решение отложить рассмотрение апелляционной жалобы представителя одного из собственников АО «Мотор Сич» на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 7 сентября 2017 для того, чтобы ознакомиться с поданными адвокатами документами о судебной практике по схожим делам и решить, могут ли они быть добавлены к делу.

В то же время суд предложил рассмотреть другие ходатайства по данному делу. В частности, адвокаты попросили суд вызвать в качестве свидетеля для предоставления пояснений по сути дела почетного президента АО «Мотор Сич» Богуслаева В.А.

«Этот гражданин является руководителем „Мотор Сичи“ и сможет дать пояснения о нынешней ситуации на предприятии, — заявил адвокат Александр Максименко. — И, возможно, он поможет понять, каким образом решение следственного судьи о наложении ареста на акции „Мотор Сичи“ влияет на экономическую деятельность предприятия. Кроме того, ранее это лицо было допрошено в качестве свидетеля, и именно его показания, в том числе, стали основанием для принятия решения об аресте активов предприятия. Также гражданин Богуслаев ранее был причастен к реализации акций предприятия инвесторам, которые сейчас фактически лишены своих законных активов».

Адвокат напомнил, что в рамках другого судебного процесса просьбу о вызове в суд гражданина Богуслаева в качестве свидетеля Шевченковский суд Киева удовлетворил.

«Правда, Богуслаев решение суда так и не выполнил», — отметил адвокат.

Кроме того, адвокаты попросили суд вызвать в качестве свидетелей целый ряд бывших представителей правительства и других государственных органов. Дело в том, что следственный судья Шевченковского районного суда использовал ряд документов, подписанных данными чиновниками, чтобы обосновать свое решение об аресте акций ПАО «Мотор Сич».

Однако прокурор высказался против этого. Что касается вызова в суд гражданина Богуслаева, который сейчас фактически имеет неконтролируемую власть на крупнейшем отечественном предприятии, то прокурор также не увидел в этом необходимости, поскольку данный гражданин уже высказал свою позицию… в текстовом сообщении на сайте «Мотор Сичи».

Следующее заседание Киевского апелляционного суда про данному делу состоится уже в новом году, 11 января.

Стоит отметить, что имущественный скандал вокруг акций «Мотор Сичи» угрожает государству огромными финансовыми потерями. Ведь иностранные инвесторы, не получив возможности решить проблему в украинских судах, инициировали инвестиционный спор о возмещении ущерба на 3,5 млрд долларов, решение по которому будет приниматься за рубежом.

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