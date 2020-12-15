Впечатляющее оцепление выстроила полиция у Рады из-за протеста предпринимателей

В Киеве не утихают протесты частных предпринимателей — ФОПы продолжают митинговать в правительственном квартале, требуя отмены кассовых аппаратов для определенных категорий малого бизнеса, а не перенесения сроков введения новых правил работы. Также предприниматели требуют не вводить запрет на работу во время жесткого карантина из-за пандемии коронавируса.

Впечатляющие кадры с большим количеством силовиков, выстроившихся под парламентом, в социальных сетях опубликовал «слуга народа» Александр Качура. «ФОПы страшнее террористов, судя по всему», — так прокомментировал видео народный депутат.

Подборку фотографий с силовиками публикует и издание "Страна".

Отмечается, что протестующие критически относятся к инициативе о выплаты предпринимателям и наемным работникам по восемь тысяч гривен из-за убытков вследствие карантина. Так, лидер «SaveФОП» Сергей Доротич заявил изданию, что протестующие требуют не компенсаций и дотаций, а права на труд и предпринимательскую деятельность.

Показал правоохранителей и спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, вспомнивший о декабре 2013 года.

Напомним, что в Минцифре сообщили, что заявления от физических лиц-предпринимателей и наемных работников на выплату компенсаций принимаются через «Дію"до 31 декабря 2020 года. А в МВД предупредили, что в процесс уже вмешиваются мошенники, пытаясь выудить у предпринимателей их личные данные, а также деньги.

Фото столичной полиции из социальных сетей.

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