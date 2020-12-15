Кравчук рассказал об издевательствах России над Украиной

Россия все годы, что длиться война на Донбассе и переговоры по урегулированию ситуации, заявляя, что является не их участником, а лишь наблюдателем, издевается не только над Украиной, но и над обманываемым ею мировым сообществом.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил руководитель делегации украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Так он ответил на вопрос журналистки нашего издания о перспективах выполнения Минских договоренностей и том, что Россия не идет на компромиссы, устраивая по любым вопросам бесплодные дискуссии.

«Я никогда не говорил и говорить не буду, что Украина все делает идеально. Потому что не допускает ошибок только тот, кто ничего не делает. Да, мы не все можем предвидеть и учесть, мы можем сделать какие-то, будем говорить откровенно, просчеты, но наша главная цель — добиться мира», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Леонида Кравчука, Россия хочет оставить все как есть — ей это выгодно.

«Они все эти годы заявляют, что они не участники переговорного процесса, а как бы гаранты и наблюдатели, поскольку в Украине, дескать, внутренний конфликт. Они просто издеваются не только над Украиной, но и над мировым сообществом, которое обманывают», — добавил он.

Полный текст эксклюзивного интервью Леонида Кравчука о Минских соглашениях, переговорах в рамках ТКГ читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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