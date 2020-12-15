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Медики запустили национальный флешмоб с требованием повысить зарплаты

10:49 15 декабря 2020
Медики запустили национальный флешмоб с требованием повысить зарплаты
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

14 декабря медики начали национальный флешмоб #врятуйлікаря. Представители медицинской отрасли Украины массово присылают видеообращения в СМИ и телеграмм-каналы с требованием к власти выполнить обещания и поднять зарплаты. В случае отказа врачи грозят устроить национальную забастовку.


Медики требуют от депутатов повышения зарплат. Во всяком случае это ясно из многочисленных видео в сети Интернет.

На видео медработники говорят, что их зарплаты 7 000, 8 000, 6 000 гривен и они настолько устали, что не стесняются говорить: денег нет даже на еду.

«Мой должностной оклад — 5 385 гривен. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы как народные депутаты будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам», — говорит в одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.


Источники в медассоциациях подтверждают, что, если завтра Верховная Рада проголосует за бюджет, в котором проигнорированы интересы медиков, врачи выйдут на национальную забастовку.

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