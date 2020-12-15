27.74 / 27.99 33.53 / 33.95
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В «лице Зеленского» на памятнике воинам ВСУ заподозрили злую шутку

11:11 15 декабря 2020
памятник

Танкиста, изображенного на новом памятнике в Киеве, назвали удивительно похожим на президента Владимира Зеленского. Среди творческой интеллигенции Киева есть мнение, что памятник — это злая шутка с намеком, адресованная Зеленскому как верховному главнокомандующему. Об этом сообщает Радио Свобода.

Писатель и общественный деятель Виталий Капранов обратил внимание, что монумент, установленный в честь погибших воинов, по стилю очень напоминает надгробный памятник. Не исключено, что авторами были художники из похоронного бюро, а схожесть центрального персонажа с Зеленским могла быть злой шуткой.

«Это может быть и шуткой, чтобы подколоть и показать, какие заказчики дурачки. Как человек искусства склоняюсь к тому, что некто таким образом решил показать кукиш заказчику. Заказчик мог и не понять, ведь не надо переоценивать генералов. Им такое может показаться красивым, они где-то такое видели: гибрид кладбища 90-х, где рисовали „Мерседесы“ на могилах, и дембельским альбомом. Могильная эстетика на стеле памяти уже показывает уровень заказчика. Такой заказчик мог и не обратить внимания», — считает Капранов.

Фото UkrainianLandForces/Facebook

213

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Пресняков с сыном

«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

Maruv

«Бедняга, постоянно в одних трусах»: Maruv высмеяли за однотипные наряды

лорак

«Дуэт будет огонь»: фанаты Ани Лорак выдвинули ей требование

Олег Винник

"Превращается в насмешку": Олег Винник смутил людей как "рокер"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер