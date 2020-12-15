В «лице Зеленского» на памятнике воинам ВСУ заподозрили злую шутку

Танкиста, изображенного на новом памятнике в Киеве, назвали удивительно похожим на президента Владимира Зеленского. Среди творческой интеллигенции Киева есть мнение, что памятник — это злая шутка с намеком, адресованная Зеленскому как верховному главнокомандующему. Об этом сообщает Радио Свобода.

Писатель и общественный деятель Виталий Капранов обратил внимание, что монумент, установленный в честь погибших воинов, по стилю очень напоминает надгробный памятник. Не исключено, что авторами были художники из похоронного бюро, а схожесть центрального персонажа с Зеленским могла быть злой шуткой.

«Это может быть и шуткой, чтобы подколоть и показать, какие заказчики дурачки. Как человек искусства склоняюсь к тому, что некто таким образом решил показать кукиш заказчику. Заказчик мог и не понять, ведь не надо переоценивать генералов. Им такое может показаться красивым, они где-то такое видели: гибрид кладбища 90-х, где рисовали „Мерседесы“ на могилах, и дембельским альбомом. Могильная эстетика на стеле памяти уже показывает уровень заказчика. Такой заказчик мог и не обратить внимания», — считает Капранов.

Фото UkrainianLandForces/Facebook



213

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter