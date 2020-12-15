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Украина

Кравчук рассказал, как Кремль теряет влияние

11:49 15 декабря 2020
Леонид Кравчук

Россия на глазах теряет влияние на постсоветские страны, которые выходят на путь независимый от РФ и хотят присоединиться к цивилизованному миру.


Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил руководитель украинской делегации на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.

Вспомнив свое президентство, когда Украина входила в состав СНГ, Кравчук упомянул тогдашнего российского лидера Бориса Ельцина, который постоянно подчеркивал, что Россия продолжает быть центром влияния на государства, созданные на территории бывшего СССР.

«Сегодня Путин и Кремль продолжают проводить ту же политику. Они вмешиваются во внутренние дела постсоветских стран и участвуют во многих процессах, происходящих там. Однако в последнее время случилось немало перемен, причем очень быстро», — говорил Леонид Кравчук и в качестве примера приводит недавние президентские выборы в Молдове, где победила Мая Санду, потребовавшая вывода российских войск с территории страны.

«Кто предполагал, что народ Беларуси возмутится фальсификацией итогов выборов президента и будет настаивать на отставке Лукашенко, что турецкие войска войдут на территорию Азербайджана, а член Договора о коллективной безопасности (в него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. — Авт.) Армения заявит, что Россия их предала? Никто», — сказал Леонид Кравчук и добавил: «Республики бывшего Советского Союза выходят на свой путь, независимый от России, и хотят присоединиться к цивилизованному миру, что должно было произойти раньше, но не было очевидных возможностей. Россия на глазах теряет свое влияние на них».

Полный текст эксклюзивного интервью Леонида Кравчука о ситуации на Донбассе, переговорах в рамках ТКГ, а также о роли России, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии.

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