Рада продлила особый статус Донбасса

Верховная Рада еще на год продлила особый статус для оккупированного Донбасса. Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет действовать до 31 декабря 2021 года. За это проголосовали 304 депутата.

Закон был принят в 2014 году и периодически продлевается на год. Депутаты каждый раз настаивают, что для Донбасса необходимо сохранить шанс на мирное урегулирование на основе международного права и Устава ООН. Новый закон о статусе Донбасса за истекший год так и не появился.

В базовом законе указано, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только вывода с территории Украины незаконных вооруженных формирований, боевиков, наемников, их военной техники.

Фото dpsu.gov.ua



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