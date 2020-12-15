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Украина

Рада вернула полномочия Нацагентству по предотвращению коррупции, отобранные КСУ

12:22 15 декабря 2020
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

После резонансного решения Конституционного Суда Украины, фактически заблокировавшего работу антикоррупционных органов, народные депутаты приняли закон «О внесении изменений в Закон Украины „О предотвращении коррупции“ по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции».

Как отмечают в информационном управлении Аппарата парламента, законом обеспечивается полноценное функционирование Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое наделяется необходимыми полномочиями и правами с целью их реализации.

«Законом определен порядок реагирования НАПК на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также установлены некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного Суда Украины», — говорится в сообщении и уточняется, что согласно принятому закону, вновь открывается круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Отмечается, что документом вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов в деятельности отдельных категорий лиц, порядка осуществления контроля и полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования, порядка осуществления некоторых дополнительных мер финансового контроля.

Законом также установлены особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, судей Конституционного Суда Украины, а также обеспечено правовое регулирование относительно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Соответствующие изменения внесены в Закон Украины «О предотвращении коррупции».

Напомним, что в Венецианской комиссии, куда направил свой запрос по поводу ситуации с КСУ президент Украины Владимир Зеленский, признали, что решение Конституционного суда Украины «не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой — нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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