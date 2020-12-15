«Дарница» стала «Платиновым партнером» Благотворительного вечера Украинского католического университета

Системные инвестиции в образование со стороны бизнеса являются важным фактором для развития любого государства. Об этом написал на своей странице в Facebook глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, комментируя присвоение фармацевтической компании «Дарница» статуса «Платинового партнера» Благотворительного вечера Украинского католического университета.

Он напомнил, что «Дарница» вместе с благотворительным фондом Zagoriy Foundation с 2015 года системно поддерживает Украинский католический университет. За это время компания профинансировала стипендиальных программ на сумму около 6,5 млн ​​грн.

В 2019/2020 учебном году это была стипендиальная поддержка профессорско-преподавательского состава, которая покрывала три профессорские и пять преподавательских стипендий. Во время Благотворительного вечера 12 декабря «Дарница» и Zagoriy Foundation передали 1,4 млн грн для продолжения стипендиальной программы для преподавателей в 2020/2021 году.

«Уже пять лет вместе с Zagoriy Foundation мы помогаем Украинскому католическому университету воспитывать ответственных перед обществом лидеров. Мы видим результаты, и это дает нам веру в необратимость качественных преобразований. Мы даем преподавателям свободу творчества и научного поиска, чтобы они инвестировали свои знания в талантливую молодежь», — отметил Шимкив.



Глава совета директоров Darnitsa Group также добавил, что финансирование образования со стороны бизнеса необходимо, в том числе для развития инновационных процессов в государстве и обществе.

«Инвестиции в образование со стороны бизнеса важны, в первую очередь, для развития государства в целом. Стимулирование инновационного мышления невозможно без качественного образования, которое отвечает всем вызовам современности», — подчеркнул Шимкив.

Напомним, «Дарница» также поддерживает Киево-Могилянскую академию, The Aspen Institute Kyiv и фонд Tabletochki, международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика, участвует в проекте #ЩедрийВівторок, части глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

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