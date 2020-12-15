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Украина

Кравчук исключил сумасшествие Путина и Третью мировую из-за Украины

2:33 16 декабря 2020
Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Кремль на решится попытку захватить новые украинские территории. Об этом он заявил в интервью «ФАКТАМ».

Леонид Кравчук уверен, что президент РФ Владимир Путин не готов развязать Третью мировую войну.

«Не верю в это. Он же не сумасшедший. Он понимает, что это Третья мировая война и счет жертв пойдет на миллионы. Поэтому Россия цепляется за любые возможные и невозможные варианты. Украина один из них. С помощью неконтролируемых районов Донбасса Кремль хочет влиять на нас», — сказал Кравчук.

По его мнении, мировое сообщество осознает, что сейчас происходит в Украине, и в результате потеряло доверие к российскому лидеру.

«Поэтому Украина должна занять четкую и ясную позицию, основанную на принципах международного права. И не бояться, что кому-то это не понравится и что кто-то может в экстазе какого-то политического недоразумения принять какие-то решения. Как сложилась судьба стран, которые боялись Гитлера?» — задает Кравчук риторический вопрос.

Напомним, Кравчук объяснил, почему Кремль постепенно теряет влияние.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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