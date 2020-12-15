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Украина

Кабмин должен отменить запрет для бюджетников и военных на подписку украинских СМИ, — Сергей Томиленко

13:33 15 декабря 2020
Газеты

Постановление Кабмина о запрете на период действия карантина предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства (кроме тех, что необходимы для борьбы с коронавирусом), принятое 2 декабря, вызвало жесткую реакцию журналистского сообщества.

Дело в том, что ограничения привели к тому, что органы Государственного казначейства отказались оплачивать счета на подписку периодики на 2021 год для коммунальных учреждений и университетов, органов МВД и прокуратуры, ВСУ и библиотек. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook объяснил, что создана вопиющая беспрецедентная ситуация: «Фактически украинские библиотеки, университеты и военные части отрезаются от украинских газет. Поскольку проблема возникла за несколько дней до завершения подписной кампании, она имеет статус „горячей“. Правительство должно безотлагательно внести изменения в свое решение и не запрещать подписку периодики».

Парадокс правительственного решения еще и в том, что в структуре заказов, которые финансируются из бюджета, преобладают официальные государственные СМИ — «Голос Украины» и «Урядовый курьер», газеты и журналы министерств и ведомств. «Кто-нибудь способен оценить весь сюрреализм этой дикой ситуации?! В период продолжающейся гибридной информационной войны, когда множество телеканалов ретранслирует пропагандистские установки кремлевских кураторов, украинская власть запрещает украинским военнослужащим получать объективную информацию из украинских же печатных СМИ?!» — возмущаются в НСЖУ.

А вот как прокомментировал нововведение главный редактор всеукраинской газеты «ФАКТЫ» Александр Швец: «Несколько лет коллектив нашей газеты вместе с командой волонтеров издавал еженедельник „ФАКТЫ-ДОНБАСС“, в общей сложности отправив в зону военных действий для армии и гражданского населения более семи миллионов экземпляров газет, которые распространялись там бесплатно. В том числе порой доставлялись даже жителям оккупированного Донецка. Никто ни одной копейкой нам не помогал. И посему мы были вынуждены приостановить эту дорогостоящую благотворительность. А теперь получается, что закупать для армии украинские снаряды, украинскую обувь и украинские овощи можно, а украинские газеты — категорически нельзя?! Невольно возникает вопрос: на кого работаете, господа государственные мужи, принимающие подобные решения? Ответ, похоже, очевиден».

Фото Pixabay

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