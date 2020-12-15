Не только отключение SWIFT: Кравчук назвал варианты новых санкций против России

Давлением на Россию может быть не только отключении страны-агрессора от международной расчетной системы SWIFT, но и санкции, применяемые как к отдельным персонам, так и к целым секторам экономики.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил руководитель делегации украинских переговорщиков в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Так, отвечая на вопрос о возможности серьезного удара по экономической системе страны-агрессора, он, в частности сказал: «Существуют и другие (возможности, — Авт.). Например, у России немалые долги перед Западом в связи с договорами, касающимися IT-технологий, и не только. Можно поставить вопрос о возвращении этих долгов».

Отметив, что под санкции могут попадать и отдельные физические лица, и целые сектора экономики, он добавил: «Есть много испытанных шагов. Они возможны. А реальны или нет, это уже будет определять не делегация Украины в Трехсторонней контактной группе. Должны быть соответствующие обращения украинского государства к нашим партнерам, должны пройти переговорные процессы на высоком международном уровне, как и каким образом это можно осуществить. Но весь этот перечень санкций вполне может быть задействован».

Полный текст интервью Леонида Кравчука о переговорах по Донбассу, Минских соглашениях и их перспективах, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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