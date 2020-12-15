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Украина

Названы новые цены на проезд в киевских маршрутках

15:16 15 декабря 2020
Маршрутка

В январе-марте 2021 года в Киеве и области может увеличиться стоимость проезда в маршрутных такси. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Стоимость проезда в киевских маршрутках может достичь минимум 12 грн, тогда как сейчас она составляет 8 грн.

По словам директора компании «Трансгрупп» Владимира Назаренко, до начала второй волны локдауна перевозчики не планируют поднимать цены.

«Стоимость может вырасти как минимум до 12 грн. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-то изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте», — заявил Назаренко.

При этом, по его словам, пассажиропоток в маршрутных такси в 2020 году упал в среднем на 40%. И локдаун приведет к дальнейшему снижению количества пассажиров.

«Я думаю, что перед локдауном транспортные компании обратятся к городу, чтобы согласовать график перевозок и уменьшение количества подвижного состава, работающего на маршрутах. Потому что если оставить все как есть, компании точно обанкротятся», — отметил директор «Трансгрупп».

Фото: my-obolon.kiev.ua

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