Англичанин годами судится с мошенниками, которые отобрали его квартиру в Киеве

16 декабря состоится заседание Верховного суда, на котором лишенная лицензии нотариус будет пытаться оспорить права британского инвестора на 5-комнатную квартиру в Киеве общей площадью 254,2 м. кв. Недвижимость иностранца в очередной раз пытаются «вернуть» по схеме риелтору, которая недавно «вышла» из Лукьяновского СИЗО.

«Скандальная история началась в 2006 году, когда АКБ „Форум“ и британский бизнесмен Саркис Рамез Кхалил заключили кредитный договор на приобретение недвижимости. Воспользовавшись тем, что владелец находился за границей, участники преступной группы подделали подпись британца и оперативно, с помощью частного нотариуса Марины Апатенко, переоформили кредитную квартиру», — сообщалось в журналистском расследовании УНИАН.

В частности, в публикации отмечалось, что 21 ноября 2019 года Киевский апелляционный суд признал неправомерными действия частного нотариуса Апатенко Марины Анатольевны и отменил решение о государственной регистрации права собственности, которое было выдано скандальному риелтору Оксане Чендей (индексный номер 28 066 845 от 03.02.2016). Таким образом, суд признал Саркиса Рамеза Кхалила единственным законным владельцем квартиры по адресу: г. Киев, ул. Шумского, д. 1б. Однако приключения британца до сих пор не закончились.

«Нотариус Марина Апатенко ранее уже была осуждена по делу о подделке документов для бывшего прокурора Подольского района Сергея Нечипоренко (зятя экс-регионала Сергея Кивалова)», — сообщает УНИАН.

A 07.08.20 за многочисленные правонарушения Высшая квалификационная комиссия нотариата аннулировала ее свидетельство нотариуса. На сегодня в базе судебных дел зарегистрировано множество судебных исков против Апатенко (Разумовской)! Но экс-нотариус не только до сих пор на свободе, но еще и пытается судиться за квартиру, к которой нотариус, по логике, не должна иметь никакого финансового интереса, ведь, по сути, она выступала только в роли государственного регистратора. Так почему же нотариус, которая сейчас уже и не нотариус, так активно защищает правомерность своих действий в Верховном суде?

Пресловутая квартира по мошеннической схеме в 2016 году была оформлена в собственность известному «черному риелтору» Оксане Чендей, которая несколько лет провела в Лукьяновском СИЗО. Дело № 755/4718/17 находилось в производстве Днепровского районного суда Киева, с подробностями можно ознакомиться по ссылке и дополнительно.

Уголовный процесс над Чендей затянулся на годы, однако неожиданным было решение суда 14 мая 2020 года об изменении меры пресечения на домашний арест, это позволило «черному риелтору» выйти из СИЗО на свободу.

По мнению лишенной лицензии нотариуса Апатенко (Разумовской), с ее стороны не было никаких нарушений при регистрации квартиры на Чендей. Хотя при рассмотрении дела в Киевском апелляционном суде отмечалось, что подпись британца на документах была подделана, поскольку сам Саркис Рамез Кхалил находился за пределами Украины (о чем есть соответствующий штамп в паспорте). Более того, Апатенко (Разумовская) утверждает, что ей вообще не было известно об апелляционном процессе, о котором она на самом деле вовремя и надлежащим образом была уведомлена.

По мнению юристов Адвокатского объединения «Вишневый и Партнеры», активность экс-нотариуса, вероятно, связана именно с освобождением из Лукьяновского СИЗО «черного риелтора» Оксаны Чендей, которая пытается вернуться к «бизнесу».

В прошлом году обманутый британский бизнесмен Саркис Рамез Кхалил обращался с открытым письмом к Владимиру Зеленскому и министру юстиции с просьбой защитить иностранных инвесторов от подобного мошенничества, а впоследствии радовался своей победе в Киевском апелляционном суде.

В этот раз инвестора снова ожидает сложная борьба. 16 декабря в помещении Верховного суда по адресу: проспект Воздухофлотский, 28, состоится последнее заседание по делу, которое, надеемся, наконец поставит точку в этой преступной истории. Судьи, которые будут вести заседание, — Шипович Владислав Владимирович, Синельников Евгений Владимирович, Осиян Алексей Николаевич, Сакара Наталья Юрьевна и Хопта Сергей Федорович.

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