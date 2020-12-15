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Украина

Десятки полицейских пострадали в противостоянии с предпринимателями на Майдане, — МВД

16:11 15 декабря 2020
Стычка

Во вторник, 15 декабря, на акции протеста предпринимателей, которая проходит на Майдане Независимости, пострадали около 40 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что конфликт возник, когда протестующие пытались установить военные палатки. По данным МВД, участники акции применили против правоохранителей газовые баллончики. В ходе стычки одного полицейского ударили по голове, что привело к потере сознания. Около 40 правоохранителей получили ожоги глаз.

Ранее сообщалось, что во время протестов на Майдане при стычке с полицией дело дошло до применения светошумовых гранат и слезоточивого газа. Акция протеста началась из-за того, что Верховная Рада не отменила введение кассовых аппаратов для некоторых категорий предпринимателей, а только установила отсрочку.

Фото: скриншот видео Telegram-канала Pavlovsky News

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