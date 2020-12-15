Срок подачи предпринимателями заявок на выплату «коронавирусных» 8 тысяч гривен продлен

Правительство продлило до 31 декабря срок подачи заявок на участие предпринимателей и занятых лиц в государственной программе «Помощь работникам и физическим лицам-предпринимателям — 8000 грн». Об этом на встрече с представителями бизнеса сообщил министр Игорь Петрашко, информирует пресс-служба Минэкономики.

При этом он напомнил, что срок подачи документов для получения помощи в рамках двух других «карантинных» программ — «Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина» и «Одноразовая компенсация субъектам хозяйствования ЕСВ» остался неизменным — 21 декабря.

«Такие сроки установлены, поскольку большинство выплат мы планируем осуществить до конца года. По сути, до того момента, когда люди пойдут на январский карантин… Мы пытались сделать максимально упрощенный порядок подачи заявок с минимальным перечнем документов», — сказал министр.

В свою очередь в Министерстве социальной политики напомнили, что 15 декабря истечет срок подачи заявления на получение выплаты пособия на детей до 10 лет, которое было восстановлено в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 25 ноября № 1171 «Некоторые вопросы выплаты социальной помощи на детей физическим лицам — предпринимателям». Право на такие выплаты имеют ФЛП, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к I и II группы плательщиков единого налога. Важно, что заявление должен подавать только предприниматель, который обращается за получением выплат впервые, тогда как если он уже получал соответствующие выплаты за время весеннего карантина — пособие назначат автоматически.

Напомним, заявки на участие в программе «8000» подаются через портал «Дія».

Фото diia.gov.ua

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