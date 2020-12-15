«Налоговый майдан»: внезапно нагрянувшие силовики отобрали у протестующих палатки

Силовики штурмовали протестующих на Майдане предпринимателей, отобрав у них палатки. Напомним, их участники акции хотели установить для давления на власть.

Полиция появилась на Майдане совершенно внезапно, сообщают участники протеста.

Видео с места событий показал один из телеканалов.

По данным РБК-Украина, в ходе нового витка столкновений пострадали по меньшей мере два человека — протестующий и силовик. На место прибыла «скорая помощь».

Медики оказывают помощь пострадавшим

По словам протестующих, во время штурма правоохранители кидали дымовые шашки в людей. В ответ люди бросали пластиковые бутылки с водой. Столкновения длились около 10 минут. На данный момент под Стеллой Независимости остались всего три палатки.

Со сцены акции заявили, что это был силовой разгон, поскольку никто не провоцировал полицию на такие жесткие действия, сообщает Telegram- Pavlovsky News.

В свою очередь в МВД Украины утверждают, что на полицейских набросилась «группа нетрезвых мужчин». Кроме того, правоохранители указывают, что в заявке о проведении акции организаторы не указывали об установлении палаток на Майдане Незалежности. По факту травмирования трех полицейских начато уголовное производство по статье 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица правонарушителей.

Ранее в стычках с протестующими, по данным МВД Украины, пострадали около 40 полицейских. Большинство из них получили ожоги глаз после применения радикальными участниками акций газовых баллончиков. А одного полицейского ударили по голове.

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