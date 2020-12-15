Рада приняла госбюджет на 2021 год: основные цифры

Верховная Рада на вечернем заседании 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. «За» проголосовали 289 нардепов. При этом фракция монобольшинства дала только 225 голосов, что меньше необходимого минимума.

Красные кнопки «против» нажали депутаты «Оппозиционной платформы-За жизнь», «Европейской солидарности» и «Голоса», а к «зеленой» фракции присоединились фракция «Батьківщина», группы «Довіра», «За майбутнє» и внефракционные.

В соответствии с окончательным текстом документа доходы государственной казны запланированы в сумме 1 092 083,3 млн гривен, т. е. на 70 млрд гривен больше, чем в 2020 году, расходы — 1 328 201,6 млн гривен, на 57,5 млрд гривен больше.

Прожиточный минимум из расчета на одно лицо в расчете на месяц с 1 января составит 2189 грн, с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря — 2393 грн., минимальная зарплата с 1 января — 6000 гривен, с 1 декабря — 6500 гривен.

По данным СМИ, по сравнению с первым чтением документа сократились дотации в Пенсионный фонд — на 8 млрд гривен, а также расходы на образование — на 4 млрд гривен. При этом зарплаты педагогам и медикам повысят в среднем на 2−2,5 тысячи гривен.

Вакцинацию населения и повышение зарплат медикам профинансируют из специального фонда, который будет наполняться за счет дивидендов «Нафтогаза» и перевыполнения плана поступлений в бюджет.

Напомним, накануне украинские медики запустили флешмоб в сети с требованием увеличить ассигнования государственного бюджета на медицину.

Фото пресс-службы ВР

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