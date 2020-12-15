Трамп заинтересовался Киевом: известный миллиардер рассказал, почему на Крещатике так и не построили Trump Tower

Дональд Трамп рассматривал возможность построить в Киеве небоскреб. Об этом украинско-американский миллионер Марк Гинзбург рассказал изданию «ГОРДОН».

Гинзбург утверждает, что обсуждал с Трампом, еще до его политической карьеры, возможное строительство небоскреба Trump Tower в Украине.

«Мы с ним тогда провели четыре с половиной часа вместе — я пришел к нему с идеей строительства Trump Tower в Киеве, на Крещатике и Европейской площади. У нас с партнером там участок большой — там, где был ресторан «Столичный», — сказал Гинзбург.

По его словам, Трамп проявил интерес к проекту и относился к нему как к бизнесу.

«Я показал ему Киев, локацию — Европейскую площадь, Крещатик — и примерные проекты здания, и он очень быстро все понял… Понял, что это сердце города, самое красивое место. Он амбициозный. Для него это тоже был бизнес-проект. Потому что за право использования своего имени он хотел 4% от gross sales. Мы посчитали, что это того не стоит», — поделился воспоминаниями Гинзбург.

Напомним, Марк Гинзбург дал интервью «ФАКТАМ», в котором рассказал, как можно вписаться в новые реалии.

Фото: pixabay.com

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