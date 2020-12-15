27.71 / 27.94 33.49 / 33.90
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Трамп заинтересовался Киевом: известный миллиардер рассказал, почему на Крещатике так и не построили Trump Tower

19:31 15 декабря 2020
Trump Tower

Дональд Трамп рассматривал возможность построить в Киеве небоскреб. Об этом украинско-американский миллионер Марк Гинзбург рассказал изданию «ГОРДОН».

Гинзбург утверждает, что обсуждал с Трампом, еще до его политической карьеры, возможное строительство небоскреба Trump Tower в Украине.

«Мы с ним тогда провели четыре с половиной часа вместе — я пришел к нему с идеей строительства Trump Tower в Киеве, на Крещатике и Европейской площади. У нас с партнером там участок большой — там, где был ресторан «Столичный», — сказал Гинзбург.

По его словам, Трамп проявил интерес к проекту и относился к нему как к бизнесу.

«Я показал ему Киев, локацию — Европейскую площадь, Крещатик — и примерные проекты здания, и он очень быстро все понял… Понял, что это сердце города, самое красивое место. Он амбициозный. Для него это тоже был бизнес-проект. Потому что за право использования своего имени он хотел 4% от gross sales. Мы посчитали, что это того не стоит», — поделился воспоминаниями Гинзбург.

Напомним, Марк Гинзбург дал интервью «ФАКТАМ», в котором рассказал, как можно вписаться в новые реалии.

Фото: pixabay.com

203

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
екатерина марченко

Невестка Оксаны Марченко покрасовалась в полупрозрачном свадебном платье

Назар Грабар

Второму ребенку Лободы «нашли настоящего отца»

Королева Елизавета с членами семьи

Британцы высказались, кого хотят видеть будущим монархом — результаты шокировали дворец

Владимир Пресняков с сыном

«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер