Владислава Магалецкая: «Чаще всего фальсифицируют молочные продукты»

Производством фальсификата, позволяющего быстро получать миллиардные прибыли, грешат многие украинские бизнесмены. Реализуют такую продукцию чаще всего на рынках. Хотя, приобретая дорогостоящие товары в супермаркетах, также можно попасть на подделку. Иногда суррогат вместо молока, сыра и сливочного масла выявляют даже в школах и детсадах. Сомневаются украинцы не только в безопасности и качестве продуктов питания, но и в меховых изделиях. К примеру, в Дании уничтожили примерно 10 миллионов норок из-за подозрения, что они могут заражать людей мутировавшим штаммом COVID-19. Об усилении наказания за производство фальсификата, необходимости введения государственного регулирования цен на продукты, а также о том, может ли норковая шуба заразить COVID-19, «ФАКТЫ» поговорили с главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владиславой Магалецкой.

«Мы готовы возобновить плановые проверки»

— Стоимость товаров растет буквально не по дням, а по часам. Многие эксперты говорят о необходимости возвращения госрегулирования цен на продукты так называемой социальной группы. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Любая инициатива должна рассматриваться с точки зрения эффективности. Необходимо понимать, будет ли она работать на практике и что может последовать за таким решением. Если производитель или торговая сеть повышает цены из-за того, что кто-то хочет больше заработать на кризисе, это одно. В таком случае государство должно жестко реагировать и защищать людей от необоснованного повышения цен. Грубо говоря — быстро дать по рукам. Если же повышаются издержки бизнеса на производство товаров, провоцируя рост цен — это другая история. Нужно четко знать причину и только после этого принимать решение.

Если искусственно занизить цену и начать регулировать ее в условиях рынка, товар исчезнет из супермаркетов, либо же нас будут ждать засилье фальсификата, снижение качества и массовые банкротства производителей. Никто не станет производить и продавать продукцию в ущерб себе. В этом случае государство должно использовать иные инструменты: поддержать производителей, не допустить корпоративного сговора и защитить потребителя. Простых решений здесь нет.

Другой вопрос — если речь идет о монополии. В этой ситуации механизм государственного регулирования должен быть. Во всех остальных случаях цену регулирует рынок.

— Весной правительство временно ввело государственное регулирование цен на некоторые виды продуктов. Действует ли сейчас эта норма? К примеру, сахар, входящий в этот перечень, за последние месяцы существенно подорожал?

— Норма действует до окончания карантина и касается декларирования розничных цен. Поясню, как это выглядит на практике. Если цена меняется больше, чем на 5 процентов, предприниматель должен проинформировать об этом Госпотребслужбу путем внесения информации в публичный электронный реестр. При этом постановление касается только розничной торговли, а не производителей или оптовиков. Это сделано для того, чтобы у государства была своевременная информация для реакции на ситуацию на рынке.

Как реагировать, зависит от ситуации. Если речь идет, к примеру, о неурожае свеклы, это одна реакция. Но когда рост цен не имеет предпосылок и создан искусственно, необходимы другие решения.

В магазине риск купить некачественный товар все-таки меньше, чем на рынке. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Сейчас фактически отменены проверки бизнеса, и производители часто этим пользуются, выпуская фальсификат. Как вы считаете, не стоит ли вернуть такой механизм контроля?

— На время карантина плановые проверки действительно были отменены. Исключение составляют предприятия с высоким уровнем риска. Мы готовы возобновить плановые проверки сразу, как только будет принято соответствующее решение. Нужно ли это делать до окончания карантина? Все зависит от дальнейшей ситуации.

«Настоящая колбаса не может стоить дешевле мяса»

— Штрафы для производителей, выпускающих фальсификат, несущественные, поэтому им выгоднее платить, чем работать честно. От такого подхода страдают покупатели, а коммерсанты получают миллионные прибыли. Планируются ли изменения в этом направлении?

— Моя позиция такова: ответственность должна быть соизмерима нанесенному вреду, иначе в ней нет смысла. Фальсификат не нужен никому, кроме фальсификаторов: ни гражданам, вынужденным покупать продукт, мягко говоря, сомнительного качества; ни государству, которое недополучает налоги, ни честным производителям, сталкивающимся с недобросовестной конкуренцией.

Недавно был разработан соответствующий законопроект, где увеличивается ответственность операторов рынка за нарушение законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. Кроме того, наконец-то за столько времени в украинское законодательство вводится определение фальсифицированного пищевого продукта. Я очень надеюсь, что законопроект будет принят в ближайшее время.

— Согласно статистике Госпотребслужбы, какие товары чаще всего фальсифицируют?

— Молочные продукты, а точнее, сливочное масло. При производстве фальсификата используют растительные жиры, удешевляющие продукт. Объемы впечатляют. Только за 10 месяцев этого года Госпотребслужба изъяла из оборота 5 тонн таких продуктов! Но ведь, кроме контроля, нужны еще и санкции. И тут мы возвращаемся к новому законодательству, принятия которого с нетерпением ждем. Производство фальсификата должно стать невыгодным бизнесом. В этом как раз и заключается задача государства.

— Почему у нас на рынке такое большое количество подделок масла? И на что бы вы советовали обращать внимание при выборе настоящего масла?

— Масло — это ходовой продукт, который фактически невозможно проверить в домашних условиях на качество. При этом себестоимость спреда значительно ниже, что позволяет реализовывать продукцию по низким ценам. Именно поэтому у нас такой бум фальсификата. Нужно помнить: 200 граммов сливочного масла не могут стоить 18 гривен. Ведь молоко сейчас недешевое.

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— Сыр также относится к молочным продуктам, который любят фальсифицировать. Как отличить сыр от, скажем так, его копии?

— Сыр — продукт, изготавливаемый из молока. В сырном продукте может содержаться от силы 20 процентов молока, остальное — растительные жиры.

Следует обратить внимание и на цвет. Сыр должен быть светло-желтого или белого цвета. Насыщенный желтый может свидетельствовать о наличии в составе красителей. И самый важный фактор — цена. Сырный продукт всегда стоит дешевле сыра.

— Сегодня уже никого не удивишь колбасой, в которой нет мяса. На что потребитель должен обращать внимание при выборе?

— На стихийных рынках можно купить колбасу, в которой и запах будет совсем не мясной. Важно смотреть на состав и не приобретать товар в сомнительных местах. Ну и, конечно, всегда рассуждать логически. Настоящая колбаса не может стоить дешевле мяса. Если же речь идет о магазинах и супермаркетах, то нужно всегда обращать внимание на состав продукта.

— Фальсификат буквально заполонил украинский рынок. Где его чаще всего продают?

— Как правило, фальсификат продается там, где нельзя вытребовать чек: в местах стихийной торговли, с автомобилей, торгующих товаром «с колес»… Еще один показатель — цена. Если она значительно ниже средней по рынку, это, наверняка, означает, что товар сомнительный. Ну и, конечно, нужно смотреть на этикетку, состав, есть ли какие-то отличия от привычной упаковки.

Владислава Магалецкая: «Кроме контроля, нужны еще и санкции»

— Влияет ли цена на качество продукции?

— Конечно. Кроме того, на ценообразование влияет множество других факторов: особенности производства, хранения, транспортировки, реализации, технологии обработки, какое оборудование используется.

Не всегда высокая цена может гарантировать высокое качество. Бывает, как в анекдоте: «Почему так дорого? Очень деньги нужны». Иногда недобросовестные продавцы используют такую уловку: ставят завышенную цену на низкокачественные товары для того, чтобы продать небольшие партии с высокой наценкой. Такие предприниматели не думают о будущем и ориентируются на быструю продажу в правильном месте.

«Заразиться коронавирусом через изделия из меха норок невозможно»

— Не могу не вспомнить историю с уничтожением более 10 миллионов норок в Дании из-за подозрения, что они могут заразить людей мутировавшим штаммом коронавируса. В Украине тоже есть зверофермы. Наши норки не опасны?

— В Украине 12 ферм по разведению норок. На них не зарегистрировано вспышек SARS-Cov-2 или каких-либо других опасных инфекционных заболеваний. Я встречалась с представителями Ассоциации звероводов Украины, проводила отдельную встречу с руководителями областных подразделений Госпродпотребслужбы, где были выработаны меры по минимизации рисков распространения SARS-CoV-2 на украинских норковых фермах. Мы внимательно следим за ситуацией за рубежом и изучаем их опыт, ведь вспышки происходят во многих странах мира. В Украине не выпускаем ситуацию из-под контроля. Речь не идет о массовых убийствах норок, закрытии ферм или коррупционных проверках. Речь идет о контроле, который сегодня просто необходим.

— Насколько безопасны изделия из меха этих животных?

— На украинских норковых фермах налажен должный уровень биозащиты. Контроль осуществляет Госпотребслужба. Мы постоянно мониторим ситуацию, а сейчас это происходит в усиленном режиме. Если говорить о безопасности изделий из меха норок, заразиться коронавирусом через них невозможно. Во-первых, вирус живет на поверхностях непродолжительное время. Во-вторых, мех норок подвергается обработке, поэтому, учитывая особенности технологического процесса, риски заражения SARS-Cov-2 от меховых изделий исключены.

— Начиная с первого декабря 2020 года, ввоз рыбы и рыбопродуктов из Дании осуществляется по новым правилам. Цены на этот вид продукции могут вырасти?

— Нет. Просто будет новая форма международного сертификата. Цена от этого точно не зависит.

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