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Участники акции протеста предпринимателей остались ночевать на Майдане

21:45 15 декабря 2020
Участники акции протеста предпринимателей остались ночевать на Майдане

Самые активные участники акции предпринимателей решили остаться в центре Киева на ночь. Судя по всему, они устроятся в туристических палатках, которые все же установили после ухода полиции.

По словам лидеров движения #SAVEFOP, уходить с Майдана они не будут вплоть до выполнения всех требований, так как имеют конституционное право на мирный протест.

Выступая перед протестующими, один из членов оргкомитета Сергей Доротич заявил, что владеет несколькими единицами огнестрельного оружия, на которые у него есть все разрешения. По его словам, это заявление он сделал, чтобы предупредить возможные провокации против него.

Напомним, полиция ищет неизвестных, которые набросились на полицейских, пытавшихся прекратить правонарушение — установку палаток на Майдане Незалежности. В МВД заявили, что их установку не согласовали с местной властью. По факту травмирования трех полицейских начато уголовное производство по статье 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица правонарушителей.

Фото #SaveФОП/Facebook

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