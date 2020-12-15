Участники акции протеста предпринимателей остались ночевать на Майдане

Самые активные участники акции предпринимателей решили остаться в центре Киева на ночь. Судя по всему, они устроятся в туристических палатках, которые все же установили после ухода полиции.

По словам лидеров движения #SAVEFOP, уходить с Майдана они не будут вплоть до выполнения всех требований, так как имеют конституционное право на мирный протест.

Учасники акції на підтримку ФОПів вирішили залишитися на майдані до ранку. З собою мають подушки та ковдри pic.twitter.com/ITnjgoN0Sf — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) December 15, 2020

Выступая перед протестующими, один из членов оргкомитета Сергей Доротич заявил, что владеет несколькими единицами огнестрельного оружия, на которые у него есть все разрешения. По его словам, это заявление он сделал, чтобы предупредить возможные провокации против него.

Напомним, полиция ищет неизвестных, которые набросились на полицейских, пытавшихся прекратить правонарушение — установку палаток на Майдане Незалежности. В МВД заявили, что их установку не согласовали с местной властью. По факту травмирования трех полицейских начато уголовное производство по статье 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица правонарушителей.

Фото #SaveФОП/Facebook

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