Зеленский похвастался письмами детей с ошибками, в том числе в слове «президент»

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в соцсети фото писем, которые он получил от волынских школьников.

«6-Б с Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них становится уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимные! Я обязательно приеду еще!» — пишет Зеленский и публикует несколько писем от школьников.

В одном из посланий, в которых дети поздравляют Зеленского с наступающими праздниками, школьник ошибся в написании слова «президент», однако сделал исправления.

Напомним, что недавно в Украине разгорелся скандал вокруг памятника погибшим бойцам ВСУ — в сети заметили сходство одного из изображенных на стеле военного с действующим президентом.

Писатель и общественный деятель Виталий Капранов не исключил, что такое сходство могло быть злой шуткой.

Фото Офиса президента.

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