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Протестующие предприниматели переночевали в палатках на Майдане

10:48 16 декабря 2020
Протестующие предприниматели переночевали в палатках на Майдане

На Майдане Незалежности продолжается акция протеста предпринимателей #SaveFOP. 20−30 человек провели минувшую ночь в палатках, сообщает корреспондент ресурса Буквы.

Ночевка на Майдане

С наступлением утра некоторые палатки разобрали

По состоянию на утро ситуация в центре Киева была спокойной, однако автобусы с силовиками остались припаркованными вдоль Крещатика.

Автобусы силовиков

Напомним, 15 декабря на Майдане произошли стычки предпринимателей с правоохранителями. Пострадавшие есть и с той, и с другой стороны.

По словам руководителей акции, они намерены продолжать протест до полного выполнения всех требований.

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