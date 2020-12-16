Фотограф подловил Шмыгаля за неприличным жестом

Парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов, в чей кадр часто попадают политики в различных интересных ситуациях, как, к примеру, недавно усевшаяся на стол «слуга народа» Галина Третьякова, подловил и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Подскажите с подписью», — так фотокорреспондент прокомментировал сделанный им кадр.

Ранее Ян Доброносов на своей страничке в социальных сетях опубликовал виде, снятое им в Верховной Раде во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. На видео, в частности, попали активно реагирующая на слова Зеленского «слуга народа» Третьякова, а также суфлер — устройство, установленное прямо перед выступавшим президентом, который мог подсматривать тезисы своей речи.

Также фотокорру удалось заснять народного депутата, который во время выступления своего коллеги по парламенту рассматривал на гаджете обнаженную девушку.

Фото Дениса Шмыгаля из социальных сетей.

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