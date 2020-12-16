27.65 / 27.90 33.44 / 33.86
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Фотограф подловил Шмыгаля за неприличным жестом

11:03 16 декабря 2020
Денис Шмыгаль

Парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов, в чей кадр часто попадают политики в различных интересных ситуациях, как, к примеру, недавно усевшаяся на стол «слуга народа» Галина Третьякова, подловил и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Подскажите с подписью», — так фотокорреспондент прокомментировал сделанный им кадр.

Ранее Ян Доброносов на своей страничке в социальных сетях опубликовал виде, снятое им в Верховной Раде во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. На видео, в частности, попали активно реагирующая на слова Зеленского «слуга народа» Третьякова, а также суфлер — устройство, установленное прямо перед выступавшим президентом, который мог подсматривать тезисы своей речи.

Также фотокорру удалось заснять народного депутата, который во время выступления своего коллеги по парламенту рассматривал на гаджете обнаженную девушку.

Фото Дениса Шмыгаля из социальных сетей.

243

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Скандал с Лободой на «Золотом граммофоне» получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Скандал с Лободой на "Золотом граммофоне" получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Меган Маркл и принц Гарри

«Достали уже!»: новая сделка Меган Маркл и принца Гарри взбесила соцсети

Александр Усик

Названо условие, при котором Усик разрешит Джошуа провести бой с Фьюри

Денис Шмыгаль

Фотограф подловил Шмыгаля за неприличным жестом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер