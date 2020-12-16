«Пусть сделал бы нечто. Но он же не видит там войны»: Кравчук обрушился на Фокина

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук указал на различие во взглядах с бывшим первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Витольдом Фокиным (напомним, он не пробыл в этой ипостаси и полутора месяцев, но успел обвинить власти Украины в «категорическом отказе разговаривать с представителями незаконных государственных образований»).

По словам Кравчука в интервью «ФАКТАМ», Фокину было поручено наладить коммуникацию с людьми, проживающими на неподконтрольных территориях, но состоялся ли такой диалог, не известно.

Тем не менее он вносил много предложений, часто не согласованных с делегацией, и сделал громкое заявление о том, что «не видит никакого подтверждения войны России против Украины на Донбассе».

Первый президент настаивает, что каждый человек, получив властные возможности, должен их использовать в интересах государства, тогда как право на особую точку зрения появляется тогда, когда «ты не в системе государственного управления».

Также Кравчук разъяснил, что в отставку Фокин подал с подачи главы Офиса президента Андрея Ермака, поэтому уверен, что лично к нему у экс-премьера не должно быть никаких претензий.

Другие острые заявления политика читайте в интервью «Леонид Кравчук: «Если государство захочет вести игру, чтобы война в любой форме продолжалась, я из нее выйду».

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