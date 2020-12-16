Ющенко обвинил советские фильмы в дискредитации украинцев

Третий президент Украины Виктор Ющенко, отравление которого могло быть делом рук агентов ГРУ, объяснил, кого считает героями Украины. По его мнению, главным критерием является борьба за независимость Украины, тогда как нам «привезли» чужих героев — каких-то щорсов, чапаевых, павликов морозовых, котовских и т. д.

Напротив, во многих советских фильмах самый главный предатель-старшина — почти всегда украинец.

Ющенко также подчеркнул — считает правильным свое решение присвоить звание Героя Украины Степану Бандере, хотя подписывая указ об этом, он знал, что «это не поймут».

Сейчас же, по мнению политика, важно сосредоточиться на трех «реформах» — «победить Путинского оккупанта», «победить Путинского оккупанта», и «победить Путина». Поскольку, не давая ответа на главный вопрос, нельзя найти ответ на остальные, — подчеркнул он.

Напомним, минувшим летом бурные обсуждения в сети вызвало заявление Ющенко о том, что при демократиях голода никогда не было, тогда как при автократиях — почти всегда.

Фото из соцсетей

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