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Украина

Кравчук отреагировал на оценку Донбасса как «раковой опухоли»

2:39 18 декабря 2020
Разрушения на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук резко отреагировал на позицию украинских политиков, считающих Донбасс «раковой опухолью», которую нужно удалить ради возрождения экономики и строительства цивилизованного государства.

В интервью «ФАКТАМ» он напомнил, что подобную идеологию разделял классик украинской литературы Олесь Гончар, который в 1993 году написал в своих дневниках: «Донбас — це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну!».

В то же время политик общается со знакомыми, которые проживают на неподконтрольном Донбассе, они часто показывают ему школьные учебники, газеты, уставы молодежных организаций и прочее, появившееся после нагласной оккупации украинской территории Россией.

«Там нет доброго слова об Украине. Для них Украина враг и виновата во всем», — говорит Кравчук, настаивая, что спустя пять-десять лет на Донбассе вырастут граждане, которые не только будут уважать нашу страну — будут считать Украину врагом.

Поэтому именно теперь Украина должна всеми силами добиваться выведения с Донбасса всех иностранных формирований и вооружения, прекращения «гуманитарных» конвоев, которые фактически доставляют оружие из России.

При этом Кравчук подчеркнул, что на данном этапе речь идет не только о неподконтрольных территориях, но и обо всем Донбассе.

«Россиянам ведь дай палец — откусят руку», — объяснил он.

Полный текст интервью Леонида Кравчука читайте в «ФАКТАХ».

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