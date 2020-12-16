Рада отменила для чиновников возрастное «рабочее» ограничение
Верховная Рада проголосовала за увеличение возрастного ценза для соискателей должности на государственной службе до 70 лет (в настоящее время он составляет 65 лет). Инициативу коллег-депутатов поддержали 300 народных избранников, сообщает УП.
Таким образом, теперь государственный служащий по решению субъекта назначения и с согласия самого кандидата может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста.
Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не дольше, чем до достижения чиновником 70-летнего возраста.
Новая норма распространяется и на служащих местного самоуправления.
Напомним, в начале октября премьер Денис Шмыгаль шокировал украинцев прогнозом о том, что уже через 15 лет Украина может оказаться не в состоянии платить пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста.
Фото visnyk.lutsk.ua/
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