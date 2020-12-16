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Украина

Рада отменила для чиновников возрастное «рабочее» ограничение

14:01 16 декабря 2020
Престарелый чиновник

Верховная Рада проголосовала за увеличение возрастного ценза для соискателей должности на государственной службе до 70 лет (в настоящее время он составляет 65 лет). Инициативу коллег-депутатов поддержали 300 народных избранников, сообщает УП.

Таким образом, теперь государственный служащий по решению субъекта назначения и с согласия самого кандидата может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста.

Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не дольше, чем до достижения чиновником 70-летнего возраста.

Новая норма распространяется и на служащих местного самоуправления.

Напомним, в начале октября премьер Денис Шмыгаль шокировал украинцев прогнозом о том, что уже через 15 лет Украина может оказаться не в состоянии платить пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста.

Фото visnyk.lutsk.ua/

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