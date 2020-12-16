Мендель опубликовала видео неловкой игры Зеленского в пинг-понг

Президент Владимир Зеленский дал интервью иностранному изданию, которое решило проиллюстрировать материал его фото в неформальной обстановке. Процесс съемки показала в своем Instagram пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

В кадре президент демонстрирует свои навыки (точнее, их отсутствие) в настольном теннисе.

На промахи гаранта обратили внимание и комментаторы.

«Это почти как Ельцин в большой теннис играл», — пошутил artyom.yurevich.

Напомним, до пандемии в сети регулярно появлялись видео тренировок Зеленского с хештегом #zekubiki.

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