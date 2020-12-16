27.70 / 27.94 33.54 / 33.94
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мендель опубликовала видео неловкой игры Зеленского в пинг-понг

15:10 16 декабря 2020
Зеленский играет в теннис с журналистами, 2019

Президент Владимир Зеленский дал интервью иностранному изданию, которое решило проиллюстрировать материал его фото в неформальной обстановке. Процесс съемки показала в своем Instagram пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

В кадре президент демонстрирует свои навыки (точнее, их отсутствие) в настольном теннисе.

На промахи гаранта обратили внимание и комментаторы.

«Это почти как Ельцин в большой теннис играл», — пошутил artyom.yurevich.

Напомним, до пандемии в сети регулярно появлялись видео тренировок Зеленского с хештегом #zekubiki.

308

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Дмитрий Побережец

Украинский боец ММА в Москве нанес россиянину первое поражение в карьере: видео эффектного нокаута

Скандал с Лободой на «Золотом граммофоне» получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Скандал с Лободой на "Золотом граммофоне" получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер