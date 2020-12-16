"Нужно отделить малый бизнес от среднего и большого. С января этим займемся", — Гетманцев

Акция протеста предпринимателей на Майдане Независимости в Киеве заставила власть искать компромисс. В Раде намерены разработать критерии для отделения малого бизнеса от среднего и большого.

А также создать рабочую группу с представителями организаций, защищающих интересы мелких предпринимателей (ФЛП). Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, он поддерживает идею полной фискализации, в том числе крупного бизнеса, который оформляет своих работников как частных предпринимателей.

Нардеп считает, что нельзя полностью отменять фискализацию малого бизнеса. Рада и так пошла на сверхкомпромисс, отложив для всех фискализацию на один год.

«Я считаю, мы должны создать рабочую группу с представителями всех организаций, представляющих интересы ФЛП, их достаточно много, и на протяжении первого квартала разработать законопроект, который бы учитывал позицию всех сторон и был в каких-то вопросах компромиссным. Возможно, необходимо разработать критерии, позволяющие отделить средний и большой бизнес от малого. Мы пытались это сделать. Это оказалось очень сложно. Но не исключено, что мы что-то упустили и, когда нам подскажут, все же найдем оптимальное решение. Я в это верю и думаю, что с января мы этим займемся», — сказал Гетманцев.

По поводу протестов глава налогового комитета заявил, что предприниматели протестуют, демонстрируя свое несогласие с решениями власти. Это их право — выражать свое мнение в рамках закона.

По его словам, диалог власти и физлиц-предпринимателей может продолжиться в следующем году.

Напомним, участники акции SaveФОП начали протестовать утром 15 декабря под Верховной Радой. Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8 по 24 января следующего года. Между протестующими и полицейскими прошли столкновения. Пострадали около 40 правоохранителей.

Как сообщали «ФАКТЫ», часть протестующих предпринимателей провела минувшую ночь в палатках в центре Киева. На утро палатки в центре столицы убрали.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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