Марина Лазебная: «В 2021 году запланировано 5 этапов повышения выплат для пенсионеров»

В Украине давно говорили о необходимости запуска накопительной пенсионной системы. Вот только эксперты побаиваются, что после ее внедрения работодателям придется платить больше за официально оформленных сотрудников, что спровоцирует их уход в тень. Есть вопросы и к надежности накопительных пенсионных фондов. Смогут ли они не только сберечь вложения граждан, а и работать с ними так, чтобы они с годами не обесценивались? Как планируют защищать вложения граждан при внедрении накопительной пенсионной системы? Предусмотрено ли повышение пенсионного возраста в новом году? Почему на установленный прожиточный минимум в Украине невозможно прожить? Об этом и о многом другом «ФАКТЫ» поговорили с министром социальной политики Мариной Лазебной.

«Человек должен быть собственником своих пенсионных накоплений»

— Марина Владимировна, ранее вы заявляли, что в 2021 году планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем: для всех потенциальных пенсионеров и для граждан, имеющих право на льготную пенсию. Как эта инициатива будет работать на практике и не повлияла ли пандемия на эти планы?

— Оба законопроекта, позволяющие запустить пенсионные накопления как для всех работающих, так и для представителей вредных профессий, уже зарегистрированы в парламенте. Есть несколько моментов, которые, по нашему мнению, необходимо реализовать при внедрении второго уровня пенсионного обеспечения. Прежде всего — человек должен быть собственником своих пенсионных накоплений: самостоятельно выбирать фонд для накоплений, иметь возможности поменять его в любой момент, передать накопления в наследство, воспользоваться ими в критических случаях для лечения.

Мы предлагаем, чтобы участие в системе было обязательно для наемных работников до 50 лет, а те, кто старше, могли сами решать, участвовать или отказаться, что будет способствовать повышению уровня занятости людей в возрасте.

Работать система будет так: человек вносит на свой счет в выбранном пенсионном фонде 2% от зарплаты, работодатель добавит еще 2%, таким образом получится 4%. Взносы не будут обременительными для трудящихся. В дальнейшем взносы необходимо увеличивать как минимум до 7%.

— Но ведь работодателям придется платить больше налогов за своих сотрудников?

— Во избежание роста нагрузки на работодателей государство рассматривает возможность cделать перераспределение взносов в рамках действующего единого социального взноса.

Пенсионные накопления будут вкладываться в экономику страны, активы, определенные законодательством как надежные (государственные ценные бумаги, в том числе целевые на реализацию долгосрочных проектов, ценные бумаги предприятий, депозиты, банковские металлы, недвижимость).

При этом вклады «разложат по разным корзинам» — главный метод, обеспечивающий в мире сохранность средств в течение долгого времени. Эти активы могут быть как гривневыми, так и валютными, что защитит пенсионные накопления и от курсовых колебаний.

— Какова гарантия, что эти пенсионные фонды в один день не исчезнут вместе с деньгами вкладчиков?

— Накопительные пенсионные фонды ежедневно будут отчитываться о том, куда инвестированы средства, сколько стоят эти активы. Предусмотрен и ежегодный независимый аудит. Для участника предусмотрена возможность ежедневно проверять состояние своего счета. Можно также перевести свои накопления в другой фонд без применения каких-либо штрафных санкций.

На наш взгляд, система должна работать на базе имеющихся государственных структур (Государственной налоговой службы, казначейства, Пенсионного фонда Украины) и частных институтов с повышенными требованиями (негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами, администраторы пенсионных фондов, банки-хранители), без создания дополнительных монополистических структур с высокими коррупционными и политическими рисками.

Нам нужно профессиональное, высококвалифицированное и системное государственное регулирование этой сферы для того, чтобы обеспечивать сохранность пенсионных накоплений людей в долгосрочной перспективе. То есть сильный и профессиональный регулятор.

«Повышенный процент будут платить за работников старше 35 лет»

— Предусмотрена ли возможность досрочного снятия денег с пенсионного накопительного счета?

— Вкладчик сможет получить три вида выплат: одноразовые (критическое состояние здоровья, инвалидность, выезд на ПМЖ, в случае смерти — наследникам, если накопленная сумма маловата для периодических выплат), на определенный срок (не менее 10 лет), пожизненные (через страховые компании).

— Какие изменения ожидают граждан, имеющих право на льготную пенсию?

— Наше министерство разработало законопроект, которым вводится профессиональная пенсионная накопительная система. Благодаря ей предприятия с вредными и тяжелыми условиями труда должны будут выплачивать трудящимся дополнительные средства на пенсию за каждый месяц, отработанный на таких производствах.

Сейчас сотрудники таких предприятий могут выйти на пенсию на 5−10 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Но это при наличии стажа работы на вредных или тяжелых производствах не менее 10 или 15 лет, в зависимости от характера выполняемых работ. Пенсия выплачивается за счет средств Пенсионного фонда с последующим возмещением этих расходов работодателем. Мы же предлагаем реализовать право на досрочную пенсию путем формирования за счет работодателя личного накопительного счета работника, и он будет в будущем получать в течение этого досрочного периода средства с собственного пенсионного накопительного счета. Есть также альтернатива — человек сможет отложить эти деньги, и уже потом, при выходе на заслуженный отдых по общему законодательству, кроме пенсии от государства получать также дополнительную из накопительной системы.

— В последние годы предприятия имели большие задолженности перед Пенсионным фондом по выплатам льготных пенсий. Как планируете решать эту проблему?

— Как раз эту проблему также решает введение профессиональной накопительной пенсионной системы. На сегодня механизм возмещения работодателями ПФУ уплаченных людям льготных пенсий практически не работает и в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Из 10 тысяч предприятий, которые должны возмещать льготные пенсии, более 8 тысяч имеют задолженность, из них более 2 тысяч 500 находятся в состоянии банкротства или не имеют активов для погашения задолженности. Задолженность предприятий перед Пенсионным фондом по возмещению расходов на финансирование выплат льготных пенсий составляет более 15,3 миллиарда гривен. В течение последних 10 лет этот долг вырос более чем в 5 раз и с каждым годом будет расти примерно на 1,5 миллиарда гривен. Покрытие долга финансируется из государственного бюджета.

К тому же каждый год все больше людей не могут подтвердить свой стаж на вредных или тяжелых производствах и остаются без льготных пенсий, поскольку предприятия ликвидируются, реорганизуются, теряют архивы, и тому подобное.

Проанализировав все это, мы предложили изменить механизм финансирования льготных пенсий. Работодатели вместо возмещения пенсий бывшим сотрудникам будут платить повышенный процент Единого социального взноса (ЕСВ) за работающих. Расходы работодателей в целом останутся примерно на том уровне, что и сейчас, изменится только форма.

— А за кого придется платить повышенный процент ЕСВ?

— Этот повышенный процент работодатели будут платить за тех, кто работает на вредных производствах по спискам профессий № 1 и № 2.

При этом, за тех, кто старше 35 лет, деньги пойдут в ПФУ, и за счет этих средств будут выплачиваться текущие льготные пенсии. Таким образом и для тех, кто сейчас получает льготные пенсии, и для тех, кто старше 35 лет, ничего не изменится, вообще.

За тех, кто моложе 35 лет, повышенный процент будет уплачиваться в накопительный пенсионный фонд. Его работник выберет сам из проверенных Нацкомисией по ценным бумагам и фондовому рынку. Деньги станут собственностью трудящегося, а также они будут работать, приносить доход.

Работнику не придется собирать справки, подтверждающие стаж на вредных производствах, его пенсия не будет зависеть от дальнейшей судьбы работодателя. Если человек моложе 35 лет, но имеет более трети стажа, необходимого для назначения льготной пенсии, тогда он сам сможет выбрать — оставаться в солидарной системе или перейти в накопительную.

Дополнительный плюс для людей: если работодатели будут платить повышенный процент ЕСВ вместо возмещения, это подтолкнет их к улучшению условий труда, инвестициям. Ведь сейчас для некоторых существует соблазн не вкладывать средства в улучшение условий работы, эксплуатировать людей на тяжелом производстве, а затем через процедуру банкротства сбрасывать обязательства по выплате льготных пенсий на госбюджет то есть на других налогоплательщиков. Такая циничная «двойная экономия».

«Некоторые пенсионные выплаты вообще не подпадают под индексацию»

— В Украине из года в год повышали пенсионный возраст. Планируете ли и дальше это делать?

— Согласно пенсионной реформе 2017 года сейчас происходит фактическое повышение пенсионного возраста для части людей. Поскольку принято решение, что в период с 2018 по 2028 год повышаются требования к страховому стажу, обеспечивающему право выхода на пенсию. В результате этого повышения человек должен будет иметь:

35 лет стажа для выхода на пенсию в 60 лет (сегодня это 27 лет и ежегодно происходит увеличение необходимого стажа на 1 год);

если страховой стаж менее 35 лет, но больше 25-ти, то можно будет уйти на пенсию с 63 лет (сейчас 17−27 лет);

если меньше 25-ти, но больше 15-ти, то с 65 лет (сейчас 15−17 лет).

По расчетам, сделанным при внедрении реформы 2017 года, в 2028 году у 45% лиц 60-летнего возраста не будет необходимого стажа для выхода на пенсию. Для них пенсионный возраст фактически будет превышать 60 лет. Повышение пенсионного возраста почти для половины наших сограждан уже произошло.

Дополнительно повышать пенсионный возраст сейчас некуда. Некоторые эксперты, ссылаясь на мировой опыт, отмечают — пенсионный возраст в развитых странах выше. Но и ожидаемая продолжительность жизни на пенсии там больше. После 60 лет у нас мужчины живут 15,5 года, а женщины — 20,8 года. Это ниже средней ожидаемой продолжительности жизни на пенсии в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 17,8 и 22,5 года соответственно. При условии выхода на пенсию в 65 лет продолжительность жизни человека на пенсии в Украине будет очень маленькой — 10−15 лет. То есть самой низкой из стран ОЭСР.

— Согласно заявлению омбудсмена, пенсию ниже или на грани с монетарной бедностью получают примерно 80% украинских пенсионеров, в то же время пожизненное содержание одного судьи колеблется в пределах 49 тысяч гривен. Вы считаете допустимым такой разрыв?

— У нас накопилось много перекосов и несправедливостей в пенсионной системе. И не только та, о которой вы упомянули. Например, некоторые пенсионные выплаты вообще не подпадают под индексацию. Сейчас мы постепенно наводим порядок с этими перекосами, это требует законодательных изменений. В течение нынешнего года проанализировали имеющиеся ресурсы, а также все группы пенсионеров, и помогали адресно самым пожилым пенсионерам, одиноким.

За год средняя пенсия выросла с 3 тысяч гривен до 3 тысяч 400 гривен. К тому же в начале года 4 миллиона пенсионеров получали пенсии меньше 2 тысяч гривен. В результате комплексной программы удалось для более 2,2 миллиона человек увеличить пенсии. И это в условиях коронавируса и падения экономики, когда ресурсов у государства не хватает. Но мы понимали, что эти люди в первую очередь нуждаются в помощи. На следующий год мы запланировали пять этапов повышения пенсий для разных категорий пенсионеров. Надеемся, что экономическая ситуация не помешает нам выполнить этот график.

«Накопительная пенсионная система будет стимулировать детенизацию занятости», — говорит Марина Лазебная

— Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии. Вам не кажется, что после таких заявлений все больше людей будут выбирать зарплату в конвертах, ведь на пенсию в будущем не стоит и рассчитывать, так зачем же платить налоги?

— Премьер-министр Украины сказал не это. Он проиллюстрировал демографические тенденции, а именно: у нас будет сокращаться трудоспособное население и расти количество пенсионеров, поэтому за счет налогов с работающих все труднее выплачивать достойные пенсии. Именно поэтому необходима накопительная пенсионная система. Благодаря ей в течение трудовой жизни у человека накапливаются на личном счету средства, которые он впоследствии получает в дополнение к солидарной пенсии. Это позволит повысить уровень жизни вышедших на заслуженный отдых.

При этом, накопительная пенсионная система будет стимулировать детенизацию занятости. Смотрите: из официальной зарплаты человек отчислит 2%. Для примера возьмем работника с зарплатой в 10 тысяч гривен. Он делает взнос на личный счет в накопительном пенсионном фонде — 200 гривен. При этом сразу получает 400 гривен — еще 200 гривен перечислил работодатель. И это уже его собственность. Но это только при условии, если зарплата официальная. Такая система будет мотивировать людей искать работу с официальными выплатами.

— В Украине есть такой показатель как прожиточный минимум. Например, для трудоспособных лиц сейчас он составляет 2 197 гривен. Но на эти деньги сложно выжить. Почему данный показатель столь далек от реальности?

— Понятие прожиточного минимума в нашем законодательстве искажено. Оно должно демонстрировать, сколько средств минимально необходимо человеку для обеспечения основных жизненных потребностей. А в нашем законодательстве на его основе определяют размер более 150 различных платежей, часть из которых не имеет никакого отношения к этому стандарту (плата за выдачу лицензий, административные сборы, государственная пошлина, судебный сбор, штрафы и т. д. ). Так что любое увеличение прожиточного минимума приводит к их автоматическому пересчету и увеличению расходов бюджетов всех уровней.

Именно поэтому у нас каждый год прожиточный минимум определяется в Государственном бюджете, просто как «расчетная величина». Поэтому возникает ситуация, когда мы через различные надбавки и повышения дополнительно увеличиваем реальные соцвыплаты сверх этой «расчетной величины», особенно те, которые являются основным источником существования для человека.

Вот пример из проекта бюджета на следующий год. В 2021 году прожиточный минимум будет расти более высокими темпами, чем инфляция. Он вырастет на 9,3% при прогнозируемой инфляции 7,3%. При этом, в среднем пенсии вырастут ориентировочно на 15%.

Для того, чтобы в будущем в бюджет можно было закладывать фактический прожиточный минимум, мы разработали 4 законопроекта. Предлагаем «отвязать» от понятия «прожиточный минимум» расчет надбавок, штрафов и тому подобное. Для их определения начнут использоваться отдельные расчетные величины. От размера прожиточного минимума будут определяться только социальные выплаты, являющиеся основным источником дохода человека.

— Карантин для многих предпринимателей стал испытанием, которое не все смогли пройти. Мелкий бизнес уже боится, что не переживет полный зимний локдаун. Поддержит ли предпринимателей государство?

— Уже разработан пакет мер, в том числе инициированных президентом Украины, для поддержки предпринимателей и их наемных работников.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий выплаты в 2020−21 годах единовременной материальной помощи (8 тысяч гривен. — Авт.), людям, потерявшим часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Эту выплату смогут получить официально трудоустроенные наемные работники и физлица-предприниматели (ФЛП).

Также государство обеспечит выплатами предприятия с целью сохранения рабочих мест их работникам.

В течение срока действия карантина и шести месяцев после его окончания предусмотрена возможность получения государственной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства сфер, которые больше всего пострадали от карантинных мер.

Отменено взимание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина для предприятий, деятельность которых была запрещена в указанный период.

Также важно отметить, что заботимся о работниках и микропредпринимателях, теряющих доходы в карантин. Мы предложили изменения в пенсионное законодательство, которые снизят негативное влияние падения доходов людей во время пандемии COVID-19 на уровень их пенсионного обеспечения в будущем.

Помимо этого, по инициативе Минсоцполитки восстановили выплату пособия на детей ФЛП, избравшим упрощенную систему налогообложения, относящимся к первой и второй группе плательщиков единого налога на период с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. Важно, что все предприниматели, а это кстати 87 тысяч человек, которые получали такие выплаты в течение мая — августа 2020 года, сейчас получат их автоматически, без подачи новой заявки и необходимых документов. Те, кто не обращался ранее, смогут получить помощь на детей по заявлению и необходимыми документами, которые следует подать до 15 декабря 2020 года.

— Деньги, переведенные в Украину заробитчанами, также хотели обложить налогами, но украинцы сразу же придумали как обойти эту инициативу (речь идет о передаче наличных через знакомых или водителей маршруток). Должны ли платить налоги в Украине работающие за ее пределами?

— Если человек хочет получать социальную защиту в Украине, он должен платить здесь налоги. Средства на социальную защиту не берутся из воздуха. Несправедливо, если такой человек будет получать средства из бюджета, уплаченные другими налогоплательщиками.

— Есть ли какие-то международные договоры, позволяющие части доходов украинских заробитчан поступать в наш Пенсионный фонд?

— Есть несколько иная система: двусторонние договоры с другими странами о паритетной уплате пенсий и их назначении по территориальному принципу. Иными словами, если человек в течение жизни работал официально и в Украине, и в другой стране, то, независимо от места его проживания на пенсии, наша страна будет платить ему часть пенсии за то время, когда человек работал и платил налоги здесь. В тоже время другая страна будет платить часть пенсии за время, когда человек работал и платил налоги там.

Дополнительно для работников есть возможность «докупить» стаж в Пенсионном фонде Украины, заключив договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования. То есть фактически это возможность оплатить ЕСВ за те периоды, когда человек работал за границей и в Украине ЕСВ не платил.

Ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал «ФАКТАМ», как совершать покупки в интернет-магазинах, чтобы не попасться на удочку мошенников, а глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкаяо том, какую продукцию фальсифицируют в Украине чаще всего.

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